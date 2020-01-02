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Não está fácil

Sharon Stone desabafa após ser excluída de site de namoro

A atriz Sharon Stone, de 61 anos, desabafou no Instagram depois de o site Bumble, de namoro e relacionamento, excluir seu perfil achando que se tratava de uma conta fake
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 10:54

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 10:54

A atriz Sharon Stone Crédito: Reprodução/Instagram @sharonstone
O campo do amor não está fácil nem para Sharon Stone, que acaba de ter seu perfil do Bumble - famoso site de namoro e relacionamento internacional - excluído por suspeita de fraude. 
A atriz surpreendeu os usuários do site ao surgir com seu perfil e muitos dos admiradores acabaram denunciando a conta como sendo fake, já que não imaginariam que a sex symbol de 61 anos poderia, realmente, estar precisando apelar para aplicativos de namoro. 

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Em seu perfil do Instagram, a bonita foi tirar satisfação: "Bumble, porque vocês me excluíram?". 
Segundo informações do colunista Amaury Jr, Sharon ficou muito brava com toda a situação. 

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