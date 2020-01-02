Sharon Stone desabafa após ser excluída de site de namoro

O campo do amor não está fácil nem para Sharon Stone, que acaba de ter seu perfil do Bumble - famoso site de namoro e relacionamento internacional - excluído por suspeita de fraude.
A atriz surpreendeu os usuários do site ao surgir com seu perfil e muitos dos admiradores acabaram denunciando a conta como sendo fake, já que não imaginariam que a sex symbol de 61 anos poderia, realmente, estar precisando apelar para aplicativos de namoro.
Em seu perfil do Instagram, a bonita foi tirar satisfação: "Bumble, porque vocês me excluíram?".
Segundo informações do colunista Amaury Jr, Sharon ficou muito brava com toda a situação.