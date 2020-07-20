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Família linda!

Após deixar o ES, Wanessa Camargo mostra filhos em fazenda: 'Amor'

Cantora foi de jatinho até a fazenda da família no último sábado (18), mas ainda voltara à mansão da Serra, no Espírito Santo, para passar Natal e réveillon
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 12:01

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 12:01

A cantora Wanessa Camargo e os filhos, José Marcus e João Francisco, em dia de piscina em mansão da Serra (ES)
A cantora Wanessa Camargo e os filhos, José Marcus e João Francisco, em dia de piscina em mansão da Serra (ES) Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa
Wanessa Camargo deu um presente para os seguidores na manhã desta segunda (20). A esposa de Marcus Buaiz mostrou os dois filhos que tem com o empresário capixaba, José Marcus e João Francisco, em um trilha andando a cavalo. 
No clique, os herdeiros estão em meio à natureza e acabaram encantando os fãs da filha de Zezé Di CamargoWanessa acabou de deixar a mansão da Serra, no Espírito Santo, e partiu direto para a fazenda da família. A viagem, de jatinho, aconteceu no último sábado (18). No entanto, como já adiantou a Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA, o clã Camargo Buaiz voltará ao Estado, onde passará Natal, réveillon e deve ficar até início de janeiro de 2021. 

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"Começando a semana assim aqui na fazenda! Amor maior não existe", legendou ela o post. Nos comentários, os seguidores se derreteram. "Lindos", disse uma. Outro comentou: "Foto linda, Wanessa". 
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Começando a semana assim aqui na fazenda! Amor maior não existe ??

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