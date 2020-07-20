Marília Mendonça termina com Murilo Huff após suspeita, diz jornal

Chegou ao fim o relacionamento de Marília Mendonça e Murilo Huff, segundo informações do jornal Extra. Depois de um ano e meio, a artista pôs um ponto final na relação dos dois após, supostamente, ter visto uma troca de mensagens suspeita no celular do amado.
Apesar de não serem casados, ela marcava em cima mesmo. No meio, todo mundo já sabia que as coisas não iam bem. E Marília sempre foi apaixonada pelo Murilo, disse uma amiga do rapaz ao jornal Extra. E completou: "Ela pegou o celular dele e achou que ele estava se engraçando com alguém".
Os rumores de separação começaram há alguns dias, quando fãs notaram que a sertaneja deletou fotos com Murilo e parou de segui-lo no Instagram. A cantora só deixou publicado posts em que Murilo aparece com ela e o filho, Léo.
Murilo, por sua vez, não mexeu nas redes sociais e está tudo como antes. Marília também causou estranhamento ao não falar nada da música nova do pai de seu filho, lançada na última sexta (17).