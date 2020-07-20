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Teria visto mensagens

Marília Mendonça termina com Murilo Huff após suspeita, diz jornal

Cantora teria visto mensagens no celular do amado que levantaram suspeitas e deixaram Marília Mendonça com ciúmes, revela o jornal Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 08:41

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 08:41

Marília Mendonça e Murilo Huff mostram o quarto de Leo
Marília Mendonça e Murilo Huff mostram o quarto de Leo Crédito: Divulgação
Chegou ao fim o relacionamento de Marília Mendonça e Murilo Huff, segundo informações do jornal Extra. Depois de um ano e meio, a artista pôs um ponto final na relação dos dois após, supostamente, ter visto uma troca de mensagens suspeita no celular do amado. 
Apesar de não serem casados, ela marcava em cima mesmo. No meio, todo mundo já sabia que as coisas não iam bem. E Marília sempre foi apaixonada pelo Murilo, disse uma amiga do rapaz ao jornal Extra. E completou: "Ela pegou o celular dele e achou que ele estava se engraçando com alguém". 
Os rumores de separação começaram há alguns dias, quando fãs notaram que a sertaneja deletou fotos com Murilo e parou de segui-lo no Instagram. A cantora só deixou publicado posts em que Murilo aparece com ela e o filho, Léo. 

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Murilo, por sua vez, não mexeu nas redes sociais e está tudo como antes. Marília também causou estranhamento ao não falar nada da música nova do pai de seu filho, lançada na última sexta (17). 

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