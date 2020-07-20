Marília Mendonça termina com Murilo Huff após suspeita, diz jornal

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Escolhi essa foto porque eu amei seu sorriso nela e porque quero te agradecer por cada vez que vc compartilha um desse comigo. Obrigado por cada momento e obrigado por dividir comigo a sua vida. Que Deus nos abençoe e que venham mais mil datas assim com você. Feliz dia dos namorados meu amor, te amo ??