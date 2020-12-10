Empresa do ES vence a Copa do Mundo das startups em Dubai

A startup do ES Jade Autism, que desenvolve aplicativos para pacientes com autismo, vencer a Supernova Gitex, considerada a Copa do Mundo das Startups. A premiação fez parte da Gitex Future Stars, uma das maiores feiras de negócios e inovação do mundo, realizada de 6 a 9 de dezembro de 2020, em Dubai. A Apex Brasil selecionou 5 empresas brasileiras para do evento, que pela primeira vez, contou com a participação de uma startup do ES.
"A competição reuniu 120 startups de todo o planeta. Doze foram selecionadas para a final e nós levamos o prêmio. Estou muito feliz!"
Ronaldo Cohin, bacharel em Ciência da Computação, é o criador da startup Jade, voltada à criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas. A ideia de Cohin surgiu para ajudar o filho Lucas, diagnosticado com autismo de alta funcionalidade aos 2 anos de idade. O mais famoso produto da startup é o aplicativo Jade Autism, para autistas e portadores da síndrome de down, que já recebeu vários prêmios internacionais e é utilizada em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes.