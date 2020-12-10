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Renata Rasseli

Empresa do ES vence a Copa do Mundo das startups em Dubai

A Jade Autism, que desenvolve aplicativos para pacientes com autismo, ganhou a Supernova Gitex

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 10:57

Públicado em 

10 dez 2020 às 10:57
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vencedores da Supernova Gitex, considerada a Copa do Mundo das Startups
Vencedores da Supernova Gitex, considerada a Copa do Mundo das Startups Crédito: divulgação
A startup do ES Jade Autism, que desenvolve aplicativos para pacientes com autismo, vencer  a Supernova Gitex, considerada a Copa do Mundo das Startups. A premiação fez parte da Gitex Future Stars, uma das maiores feiras de negócios e inovação do mundo, realizada de 6 a 9 de dezembro de 2020, em Dubai. A Apex Brasil selecionou 5 empresas brasileiras para do evento, que  pela primeira vez, contou com a participação de uma startup do ES.
Ronaldo Cohin
Ronaldo Cohin Crédito: Divulgação
"A competição reuniu 120 startups de todo o planeta. Doze foram selecionadas para a final e nós levamos o prêmio. Estou muito feliz!"
Ronaldo Cohin - Criador da startup Jade, voltada à criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas
Ronaldo Cohin, bacharel em Ciência da Computação, é o criador da startup Jade, voltada à criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas. A ideia de Cohin surgiu para ajudar o filho Lucas, diagnosticado com autismo de alta funcionalidade aos 2 anos de idade. O mais famoso produto da startup é o aplicativo Jade Autism, para autistas e portadores da síndrome de down, que já recebeu vários prêmios internacionais e é  utilizada em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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