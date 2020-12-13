ES conquista prêmio nacional inédito na área acadêmica

Sede da Fucape, em Vitória Crédito: Divulgação

O Espírito Santo acaba de conquistar um importante prêmio na área de Ensino Superior. Os alunos de graduação da Fucape, Enzo Chieza Dummer, Bruno Guimarães Arivabene, Isadora Sunderhus e Mateus Barcellos formam a equipe vencedora do CFA Institute Research Challenge Brazil 2020, organizado pela CFA Society Brazil (CFASB). Essa é a primeira vez que uma faculdade capixaba é classificada na fase nacional do concurso. Agora, o quarteto vai representar o Brasil nas etapas internacionais do campeonato em agosto de 2021. Ao todo, foram dez equipes finalistas que tiveram seus relatórios analisados por uma banca formada por cinco renomados gestores de ativos. Além dos universitários da Fucape, outros quatro alunos da Universidade de São Paulo (USP) participarão da fase internacional da disputa.

O CFA é uma competição formada por alunos das instituições de ensino líderes na formação do profissional de finanças. A prova consiste na preparação de um relatório de precificação de uma empresa brasileira, ou seja, um relatório de valuation de uma companhia aberta escolhida pela CFA Society Brazil.

ESPETÁCULO DE FINAL DE ANO

Karla Ferreira e Patrícia Castro; na apresentação de final de ano do espetáculo "Como é Doce Ser Criança", na Duetto, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

ENTRE AS MAIORES E MELHORES

Carlos Clayton Lobato, diretor-geral do Hospital Santa Rita, é todo sorrisos. O Hospital, além de ocupar o ranking da 70ª maior empresa do Espírito Santo, segundo o Anuário 2020 das Maiores e Melhores Empresas do Espírito Santo, publicado pela Findes, é também a 47ª em Receita Operacional Líquida, 9ª maior empregadora, 6ª melhor empresa do segmento Saúde e a 4ª maior do setor de atendimento hospitalar. Neste momento de muitos desafios, fechar 2020 com esses indicadores é um belíssimo reconhecimento do sério e dedicado trabalho que vem sendo realizado no hospital.

LUA DE MEL

Alline Passamani e Rodrigo Abelha: na Casa de Perainda, considerada uma das mais charmosas de Trancoso, Crédito: Reprodução/Instagram @allinepassamani

QUERIDINHO DOS CAPIXABAS E CARIOCAS

Terence Rangel comemora o resultado que o Outback obteve no prêmio Marcas dos Cariocas, como o restaurante mais queridinho do carioca, considerando a legião de fãs e admiradores que a rede também tem no Espírito Santo. A pesquisa, realizada pelo jornal O Globo em parceria com a TroianoBranding, avalia qualidade, preço, identidade, respeito e evolução.

INAUGURAÇÃO

O arquiteto Gregorio Repsold e o anfitrião Danilo Urbano, diretor geral da Marelli ES, que foi inaugurada nesta quinta-feira, dia 10, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

TELHADO VERDE

A arquiteta Vivian Coser assina o projeto do telhado verde do Espaço Grill do Landscape, empreendimento que Rachel Menezes acaba de lançar na Enseada do Suá e que traz um conceito inédito no Estado, mas que é tendência nas maiores cidades do mundo: a arquitetura biofílica. O telhado verde traz conforto térmico e acústico ao ambiente, além de criar uma ilha verde no projeto, proporcionando um visual mais agradável no lazer. No caso do Landscape, ele integra todo o conceito do empreendimento, que traz elementos naturais que permitem uma experiência de proximidade e conexão com a natureza.

CAPIXABA EM BH

Gabriela Faccio e Moisés Demoner: no lançamento da linha de móveis da Amplio, assinada pelo renomado designer e estilista Ronaldo Fraga, em Belo Horizonte Crédito: Josi Fiuza

RECONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS

Justino Brunelli e Thais Gallina encerram 2020 celebrando a conquista de dois prêmios conquistados pela equipe da Ambiental Serra, parceira público-privada da Cesan para esgotamento sanitário na Serra. A empresa, que pertence ao Grupo Aegea, conquistou o 1º e o 3º lugares no Prêmio Anual de Inovação da companhia, que conta com mais 68 unidades espalhadas pelo Brasil. As iniciativas da unidade capixaba foram desenvolvidas para garantir mais eficiência operacional nas Estações de Tratamento de Esgoto e concorreu com mais de 60 projetos de todo o país.

FAMÍLIA

Enza Camata e Ricardo Abelha e a filha Rafaella: em espetáculo de dança de final de ano Crédito: Camilla Baptistin

COMBATE AO HIB

No enfrentamento do HIV/AIDS e do preconceito social, a visão revolucionária do sociólogo Herbert Daniel, na década de 1980, quando afirmava que o “vírus ideológico” (viés do preconceito nos dias atuais) era muito mais difícil de enfrentar que o vírus biológico, é válida até os dias de hoje. A advogada Fernanda Ronchi – especialista em direito empresarial e da saúde – destaca alguns dos diversos direitos garantidos ao portador do vírus.

“A Constituição Federal no artigo 5º, X, traz como direito fundamental a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. A lei nº 12.984/2014 veda a revelação do diagnóstico de paciente HIV positivo a pessoas não autorizadas com o intuito de ofender a dignidade. Outras condutas tipificadas como discriminatórias na referida legislação são a recusa de matrículas escolares de alunos soropositivos, a demissão ou a segregação no ambiente de trabalho ou escolar e a recusa ou o retardo de atendimento de saúde”, comenta.

MODA

Thaiz Arrabal e Keila Motta: tarde fashion na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

MERCADO DE ECONÔMICOS EM ALTA