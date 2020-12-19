Polícia desarticula laboratório de produção de drogas em Vila Velha

O sargento Prates, comandante do pelotão da Força Tática da Polícia Militar, afirmou que a equipe estava realizando patrulhamento na região quando recebeu denúncias de uma movimentação estranha em uma casa do bairro, possivelmente ligada ao tráfico de drogas e ao processamento dos entorpecentes.

"A equipe fez um cerco na região e constatou que realmente existiam indícios de uma atividade ilícita no local. Foi abordado um dos indivíduos que parecia estar envolvido nessa atividade e, com ele, foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecentes. Ele próprio informou à equipe onde estariam outros entorpecentes, na residência", disse.