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Região de Aribiri

Polícia desarticula laboratório de produção de drogas em Vila Velha

Um homem, que seria o dono da casa, foi detido; no local, foram apreendidos pés de maconha, além de crack, cocaína e materiais para produção

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 23:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 23:53
Laboratório ficava nos fundos de uma casa no bairro Cavalieri, em Vila Velha
Laboratório funcionava nos fundos de uma casa no bairro Cavalieri, em Vila Velha  Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar desarticulou um laboratório de produção de drogas no bairro Cavalieri, na região de Grande Aribiri, em Vila Velha, nesta sexta-feira (18). Um homem, que seria o dono da casa onde funcionava o laboratório, foi detido. Além disso, foram apreendidos 300 gramas de crack, material para produção da droga, seis pés de maconha, um papelote de cocaína e uma balança de precisão.
O sargento Prates, comandante do pelotão da Força Tática da Polícia Militar, afirmou que a equipe estava realizando patrulhamento na região quando recebeu denúncias de uma movimentação estranha em uma casa do bairro, possivelmente ligada ao tráfico de drogas e ao processamento dos entorpecentes.

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"A equipe fez um cerco na região e constatou que realmente existiam indícios de uma atividade ilícita no local. Foi abordado um dos indivíduos que parecia estar envolvido nessa atividade e, com ele, foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecentes. Ele próprio informou à equipe onde estariam outros entorpecentes, na residência", disse.
Segundo o sargento, dois cômodos anexos à casa funcionavam como o laboratório de drogas. Ele afirmou ainda que, no local, foram encontrados copos de liquidificador e bacias com indícios de entorpecentes. O sargento Prates informou que a casa também funcionava como ponto de vendas de drogas, mas que a investigação será feita pela Polícia Civil.

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