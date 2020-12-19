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Conceição da Barra

Crime em Itaúnas: homem que atirou em professor de capoeira é liberado

Homem procurou a delegacia acompanhado de advogado e confessou ser autor dos disparos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 19:51

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 19:51

Movimentação de curiosos após assassinato do professor de capoeira Cuarassy Medeiros Del Ney na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no dia 18 de dezembro de 2020
Movimentação de curiosos após assassinato do professor de capoeira Cuarassy Medeiros Del Ney na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Leitor | A Gazeta
O homem que confessou à polícia ter atirado no professor de capoeira Cuarassy na noite da última sexta-feira (18), em Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, prestou depoimento neste sábado (19) na Delegacia Regional de São Mateus. De acordo com a Polícia Civil, ele afirmou ser o autor dos disparos e, junto de um advogado, apresentou a versão dos fatos e foi liberado. A polícia não divulgou o nome dele. Mas a reportagem apurou que o nome do suspeito é Tiago Passos Viana. 
"A Polícia Civil esclarece que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso em tela, não se configura nenhuma das duas situações. Desta forma, o depoimento foi coletado na Delegacia Regional de São Mateus e o homem liberado. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra", informou, por meio de nota.
De acordo com a Polícia Militar, foi o próprio suspeito que ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e disse que tinha o objetivo de se apresentar. Os militares se deslocaram até Itaúnas e conduziram o homem até a delegacia.
No dia do crime, segundo informações da PM, um funcionário de uma pousada contou que a vítima, Cuarassy Medeiros Del Nery, e o suspeito de atirar discutiram em frente ao estabelecimento.
O suspeito de atirar, de acordo com a testemunha, correu para dentro da pousada para fugir, mas a vítima foi atrás do homem. A testemunha informou à Polícia Militar que Cuarassy agrediu o homem com socos e quebrou um copo nele.
A família de Cuarassy contesta a versão da testemunha e diz que o vídeo que mostra a briga antes do crime, divulgado por A Gazeta, "prova que ele não quebrou copo em ninguém e que estava sendo provocado".
De acordo com relato dos familiares, os dois - suspeito e vítima - não estavam hospedados na pousada, mas correram para dentro do estabelecimento no momento da briga. Ainda segundo familiares, houve uma luta corporal entre o professor e o suspeito antes dos disparos. 
A Polícia Militar não informou a motivação da briga e a quantidade de tiros que atingiram o professor de capoeira.
O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira
Cuarassy foi morto a tiros em pousada de Itaúnas Crédito: Reprodução/ Instagram
Segundo um tio da vítima, que pediu para não ser identificado, Cuarassy era uma pessoa muito querida na comunidade. "Os nativos gostam muito dele e da nossa família. Ele era muito tranquilo, nada justifica tirar a vida de alguém tão jovem", desabafou.
O professor de capoeira era morador de Vitória, mas estava na casa de parentes na Vila de Itaúnas. De acordo com os parentes dele, Cuarassy passa os meses de férias em Itaúnas, fazendo trabalhos extras para complementar a renda, como barraquinha de drinks e venda de refeições para turistas. Cuarassy tinha dois filhos. 

VELÓRIO E ENTERRO

Familiares de Cuarassy descreveram o capoeirista como um rapaz de riso solto, alegre e protetor e que estão desolados com o crime. A Cerimônia de Despedida será neste domingo (20), das 9 às 13 horas, no Memorial House, que fica na Rua Misael Pedreira da Silva, 170, Santa Lúcia, Vitória. O sepultamento está marcado para as 14 horas, no Cemitério Santo Antônio, na Capital.

O QUE DIZ A DEFESA DO SUSPEITO

Procurado, o advogado de Tiago Passos Viana disse que apenas o atendeu na apresentação na delegacia e que ainda não firmou nada para seguir no caso.

Atualização

21/12/2020 - 11:37
O nome do homem que confessou ter atirado no professor de capoeira foi atualizado na reportagem, assim como a resposta do advogado que o representou na delegacia. 

Atualização

20/12/2020 - 2:15
A família de Cuarassy apresentou sua versão sobre a briga. O texto foi atualizado.

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