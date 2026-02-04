Em Cachoeiro de Itapemirim

Corpo de adolescente com marcas de tiros é encontrado em rio no Sul do ES

Segundo a Polícia Militar, a vítima seria suspeita de envolvimento em um furto de motocicleta no dia 1º de fevereiro deste ano, no bairro Novo Parque

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 12:06

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto dentro do Rio Itapemirim, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (3), com marcas de tiros na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, informações recebidas pelos agentes dão conta de que a vítima seria suspeita de envolvimento em um furto de motocicleta no dia 1º de fevereiro deste ano, no bairro Novo Parque.

A polícia informou que populares chamaram os militares após verem o corpo às margens do Rio Itapemirim, nas proximidades da ponte ferroviária. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado, fez a retirada da vítima do rio e a deixou aos cuidados da Polícia Científica.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim e o caso, segundo a Polícia Civil, segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Ninguém foi preso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta