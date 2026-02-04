Trabalhador morre após sofrer choque elétrico durante serviço em Aracruz

Um trabalhador de 64 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto prestava serviço em uma propriedade particular em Taquaral, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, a vítima teria encostado em uma rede de alta tensão e depois caído de uma escada. O nome dele não foi divulgado.