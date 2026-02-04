PF mira grupo que trafica drogas com 'mulas' e prende homem em Guarapari

Operação da Polícia Federal prende homem por tráfico de drogas Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem em flagrante durante a Operação Solocanso, realizada em Guarapari, na manhã desta quarta-feira (4), com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. A ação ocorreu após investigações apontarem a atuação de um grupo criminoso na cidade capixaba, com conexões em São Paulo.

Segundo a PF, o grupo contratava pessoas — denominadas “mulas” — para transportar entorpecentes da Bolívia, passando por Cáceres, no Mato Grosso, com destino ao Espírito Santo. O município mato-grossense fica na fronteira com o país vizinho, de onde a droga era levada por via aérea ou terrestre.

A operação ocorreu simultaneamente no Espírito Santo e em Santos (SP), com o objetivo de apreender dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais em endereços ligados aos responsáveis pela logística e pelo suporte financeiro do esquema criminoso.