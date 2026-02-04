Menino de 1 ano morre afogado após cair na fossa de casa vizinha em Vila Velha

Um menino de 1 ano e 7 meses morreu afogado após cair em uma fossa na tarde de terça-feira (3), em Vila Velha. A criança chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, o menino estava sob os cuidados da irmã, de 13 anos. A adolescente relatou que adormeceu e, durante esse intervalo, o irmão saiu pelo portão da casa, que estava aberto, e caiu na fossa localizada residência da vizinha.

Os pais da criança informaram aos militares que haviam saído para realizar um exame admissional. Eles foram conduzidos ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) para prestar esclarecimentos.