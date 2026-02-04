Companheiro é preso por morte de professor do Ifes em incêndio em Guarapari

Ricardo André de Costa, de 37 anos, morreu após incêndio na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Reprodução | Redes sociais

O companheiro de Ricardo André Costa foi preso suspeito de ser o autor do incêndio que matou o professor do Ifes na tarde da última terça-feira (3) na Praia do Morro, em Guarapari. De acordo com relato de testemunhas para a Polícia Militar, Henrique Simões Braga teria saído do imóvel em estado de desespero dizendo que, após uma discussão com o companheiro, teria ateado fogo em um colchão e, em seguida, empurrado a cama em direção à porta do banheiro, onde a vítima se encontrava.

Segundo a PM, quando a equipe chegou ao local, Henrique estava sendo atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e foi encaminhado ao hospital, onde permaneceu sob escolta policial. Após receber alta médica, ele foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari.