Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dimensão

Mortes por coronavírus no Brasil deixariam 22 "cidades fantasmas" no ES

País chegou à marca de 200 mil óbitos da pandemia nesta semana; número só não é maior que a população de quatro municípios capixabas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 jan 2021 às 07:18

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 07:18

Ruas de acesso à Terceira Ponte estão vazias. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado
A Capital é uma das poucas cidades do ES que têm população superior a 200 mil habitantes e inferior à quantidade de mortes pela Covid-19 no país Crédito: Fernando Madeira
Mortes por coronavírus no Brasil deixariam 22 cidades fantasmas no ES
Passados cerca de dez meses do início da pandemia, o Brasil chegou à triste marca das 200 mil mortes causadas pelo novo coronavírus na quinta-feira (7) – exatas 200.498 pessoas. Essa quantidade de vidas perdidas seria suficiente para tornar 22 municípios capixabas em verdadeiras "cidades fantasmas", de uma só vez.
Sumiriam do mapa: Divino de São LourençoMucuriciDores do Rio PretoPonto BeloAlto Rio NovoApiacáSão Domingos do NorteVila PavãoIbitiramaBom Jesus do NorteÁguia BrancaAtílio VivácquaPresidente KennedySão José do CalçadoLaranja da TerraGovernador LindenbergJerônimo MonteiroItaranaMarilândiaIbiraçu e São Roque do Canaã.

Veja Também

Número de óbitos por Covid no interior do ES foi recorde em dezembro

Juntas, elas somam pouco mais de 190,5 mil habitantes, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2010. Ou seja, ainda poderiam entrar nesta lista 87% da população de Rio Novo do Sul, por exemplo, o que equivaleria a mais 9.912 pessoas.
De maneira isolada, a quantidade de mortes da pandemia no Brasil é superior à de importantes cidades do Espírito Santo, como Cachoeiro de ItapemirimLinharesColatinaSão Mateus e Guarapari. Aliás, só não é maior que o total de moradores de VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica.

Veja Também

Mortes por coronavírus crescem quase 90% em dezembro no ES

Vale lembrar que até o dia 10 de agosto do ano passado, o país contava com aproximadamente 100 mil óbitos por Covid-19. Naquela época, 12 municípios capixabas sumiriam do mapa, em comparação semelhante. Passados apenas mais quatro meses, essa quantidade praticamente dobrou.
E os números não param de subir: de acordo com os dados mais atualizados do Ministério da Saúde, o Brasil já tem 201.460 mortes causadas pelo novo coronavírus, nesta sexta-feira (8). Só no Espírito Santo são 5.285 óbitos – número que ainda é ligeiramente menor que o divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), de 5.287.

Correção

11/01/2021 - 8:00
Os números de óbitos no Espírito Santo, registrados pelo Ministério da Saúde e Painel Covid, do governo do Espírito Santo, estavam errados e foram alterados no texto. 

Veja Também

Covid-19: governo tem meta de vacinar toda a população do ES em 2021

Municípios do Sul do ES entram no risco alto da Covid-19; veja novo mapa

Covid-19: entenda por que as vacinas têm diferentes taxas de eficácia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política espírito santo Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados