Covid-19: governo tem meta de vacinar toda a população do ES em 2021

O Instituto Butantan anunciou a eficácia de 78% da vacina Coronavac contra o coronavírus Crédito: Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress

A meta do governo do Estado é vacinar a população contra a Covid-19 e garantir a imunidade de rebanho no território capixaba ainda este ano. A estratégia de imunização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi informada nesta sexta-feira (8) pelo titular da pasta, Nésio Fernandes, durante entrevista coletiva.

Acompanhado do subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, Nésio classificou que até o momento a condução do governo estadual quanto ao enfrentamento da pandemia foi orientada pelas boas práticas de políticas públicas de saúde.

A expectativa da Sesa é que ao longo dos meses de fevereiro, março e abril, novas vacinas sejam registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que, dessa forma, sejam disponibilizadas e incorporadas pelo governo federal no plano de imunização nacional, que deve contemplar toda a população adulta do Brasil.

"Caso isso não ocorra, o governo do Estado já tomou a decisão pela aquisição complementar orientado por critérios técnicos, científicos e por boas práticas de políticas públicas para poder garantir que em 2021 a população capixaba tenha a imunidade de rebanho científica, segura, eficaz, garantida, sem o alto custo de óbitos que a infecção por Covid-19 acaba ocasionando", disse.

Quanto à estrutura disponível para execução do plano, o governo conta com 493 pontos de vacinação que podem ser ampliados com o suporte dos municípios. Reblin destacou que além do estoque de cada cidade, a Sesa detém 1,7 milhão de seringas. A expectativa é de que na próxima semana cheguem mais 1,5 milhão.

“Nós trabalhamos para duas situações. A primeira, com a vacina, é interromper essa pandemia, a transmissão pandêmica dessa doença, e depois avançar para uma produção continuada dessa vacina, porque é provável que da mesma forma que a gripe comum, periodicamente, ainda não sabemos qual periodicidade, haverá necessidade de uma dose especialmente para os grupos vulneráveis", explicou.

USO EMERGENCIAL

Anvisa recebeu nesta sexta-feira (8), o pedido de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, da vacina Coronavac. O pedido foi enviado pelo Instituto Butantan, que no Brasil conduz os estudos do imunizante desenvolvido pela empresa Sinovac. A agência estima que levará até dez dias para avaliar o pedido.

Sem detalhar dados, o Butantan afirma que a Coronavac tem eficácia de 78% para evitar casos leves da doença e de 100% par quadros moderados e graves. O Ministério da Saúde pretende comprar 100 milhões de doses da vacina em 2021, ou seja, toda a produção do instituto.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin Crédito: Sesa | Divulgação

NÚMEROS DA COVID-19 NO ES