35 mil no ES podem ser vacinados contra a Covid em janeiro. Veja quem são

Trabalhadores da área da Saúde, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena. Esses são os grupos que podem ser imunizados com a vacina de prevenção ao coronavírus ainda neste mês de janeiro, no Espírito Santo.
O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (8) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista coletiva. Ele informou que os técnicos da Vigilância responsáveis pelo programa de imunização no Espírito Santo se reuniram com os técnicos do Ministério da Saúde. Na ocasião, o início da vacinação ficou definido para a última semana de janeiro. Na próxima segunda-feira (11), será confirmada a data exata de quando serão disponibilizadas 2 milhões de doses da vacina para todo o país.
"O objetivo da vacinação dessas 2 milhões de doses será a aplicação em 15% do total de trabalhadores da Saúde, da população idosa com mais de 60 anos residentes em asilos e população indígena. Esse quantitativo somaria de 30 mil a 35 mil de capixabas que poderiam receber a vacina ainda em janeiro"
O secretário informou que o Estado conta com 493 pontos de vacinação, que devem ser ampliados ao longo do processo. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, acrescentou que o Espírito Santo já garantiu a compra de mais de 3 milhões de seringas para imunização do público-alvo.
" Além do estoque de cada cidade, temos hoje no nosso depósito 1,7 milhão de seringas e a expectativa é de que na semana que vem já nos chegue mais 1,5 milhão. Um estoque seguro para dar início à vacinação e continuar a vacinação contra outras doenças. Vacina é isso: proteção!"