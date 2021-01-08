35 mil no ES podem ser vacinados contra a Covid em janeiro. Veja quem são

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (8) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista coletiva. Ele informou que os técnicos da Vigilância responsáveis pelo programa de imunização no Espírito Santo se reuniram com os técnicos do Ministério da Saúde. Na ocasião, o início da vacinação ficou definido para a última semana de janeiro. Na próxima segunda-feira (11), será confirmada a data exata de quando serão disponibilizadas 2 milhões de doses da vacina para todo o país.