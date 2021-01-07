"Hoje é o dia da Ciência", diz secretário do ES sobre a Coronavac

Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde do ES Crédito: Governo do Estado/Divulgação

"Hoje é o dia da Ciência, é um dia onde a demonstração da iniciativa de produzir soluções dentro do Brasil são possíveis e viáveis. Essa é uma vacina produzida no Brasil, uma vacina do SUS, está disponível para ser aplicada na população com a segurança e eficácia garantida em 78%" Nésio Fernandes - secretário de Estado da Saúde do ES

"A segurança da vacina já era conhecida com as publicações anteriores, por isso ela passou para a fase 3. A mesma está com pedido de uso emergencial junto à Anvisa. O Espírito Santo realiza um movimento para que o Ministério da Saúde possa incorporar todas as vacinas do Butantan, e que elas sejam distribuídas de maneira igualitária e universal em todo o país por meio da coordenação do Ministério da Saúde", disse o secretário.

No vídeo publicado no canal do YouTube da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , Nésio também comenta que, caso o Ministério da Saúde não distribua as vacinas de maneira igualitária entre os Estados, o Espírito Santo já tem um documento assinado com o Instituto Butantan para aquisição de doses complementares.

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Nésio afirma ainda que o objetivo é que, junto com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), o Estado possa alcançar uma quantidade grande da população capixaba e oportunizar uma vacinação ampla, precoce, e que alcance toda a população adulta e idosa ainda no ano de 2021.

CASAGRANDE COMEMOROU NO TWITTER

No Twitter, o governador do Estado, Renato Casagrande, avaliou a novidade como "notícia extraordinária", mas pontuou que ainda é preciso seguir os protocolos de distanciamento social para impedir a transmissão do vírus.

Notícia extraordinária da eficácia da vacina Coronavac em parceria com o Butantan. Amanhã o instituto fará pedido a Anvisa de análise para uso emergencial. A vacina é esperança para salvar vidas dos brasileiros, mas ainda é preciso seguir os protocolos para impedir a transmissão. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 7, 2021

EFICÁCIA

O índice de 78% de eficácia da Coronavac se aplica à prevenção de casos leves da doença. Casos moderados e graves foram completamente evitados no estudo, que não registrou nenhuma morte ou internação de voluntários vacinados infectados.

Os dados foram apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em reunião na manhã desta quinta-feira (7), quando o Instituto Butantan iniciou as tratativas para oficializar o pedido de uso emergencial do imunizante que irá produzir. Eles foram revisados na Áustria pelo Comitê Internacional Independente, que acompanha os ensaios.