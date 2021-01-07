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  • Pazuello anuncia contrato para compra de 100 milhões de doses da Coronavac
Desenvolvida pelo Butantan

Pazuello anuncia contrato para compra de 100 milhões de doses da Coronavac

Segundo o ministro, o contrato prevê que as primeiras 46 milhões de doses serão entregues até abril, e o restante será repassado ao governo federal no decorrer do ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jan 2021 às 17:41

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:41

O ministro Pazuello durante coletiva de imprensa sobre a vacina da Covid-19
O ministro Pazuello, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira Crédito: Reprodução TV Brasil
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quinta-feira (7) que a pasta assinou um contrato para a compra de 100 milhões de doses da Coronavac -imunizante desenvolvido pelo instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac.
De acordo com o ministro, o contrato prevê que as primeiras 46 milhões de doses serão entregues até abril, e o restante (54 milhões) será repassado pelo instituto paulista ao governo federal no decorrer do ano.
Pazuello afirmou ainda que toda a produção do Butantan será incorporada ao PNI (Plano Nacional de Imunização).
"Toda a produção do Butantan, todas as vacinas serão a partir desse momento incorporadas ao Plano Nacional de Imunização, distribuídas de forma equitativa e proporcional a todos os estados, da mesmo forma que a [vacina] da AstraZeneca".
O ministro argumentou que a celebração do contrato com o Butantan, que vinha em negociação, foi possível após a publicação, na quarta (6), de uma MP (Medida Provisória) que permite a aquisição de imunizantes sem licitação e mesmo antes do registro do produto na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
"Tem que ficar claro que oferecemos vacina grátis e voluntária, no que depender do Ministério da Saúde e da Presidência da República, para todos os brasileiros", afirmou.

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