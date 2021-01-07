Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lewandowski intima Pazuello a informar sobre insumos para vacinação
Resposta em 5 dias

Lewandowski intima Pazuello a informar sobre insumos para vacinação

A decisão foi divulgada no momento em que Pazuello dá uma coletiva de imprensa para falar sobre a imunização da população contra o novo coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jan 2021 às 17:24

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:24

O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, durante declaração no Palácio do Planalto.
O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, durante declaração no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou nesta quinta-feira, 7, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que apresente, dentro de um prazo de cinco dias, informações sobre os insumos necessários à vacinação contra a Covid-19.
A decisão foi divulgada no momento em que Pazuello dá uma coletiva de imprensa para falar sobre a imunização da população contra o novo coronavírus.
A decisão do ministro foi tomada após o partido Rede Sustentabilidade alegar ao Supremo que o governo federal, "além de não ter iniciado a vacinação, está lançando obstáculos ao adequado emprego das vacinas que devem ser adquiridas".
"Esses obstáculos se materializam na possível ausência de insumos como seringas e agulhas", informa a legenda.
"Chega a ser contraditório que o governo federal tenha zerado o imposto de importação de seringas e agulhas e proíba a exportação de seringas e agulhas, mas deixe de adquirir a tempo e a contento os citados insumos para iniciar a vacinação da população brasileira", sustenta o partido.

Veja Também

Suspensão de compra de seringas ameaça vacinação de outras doenças

Ministério da Saúde dá informações erradas sobre máscaras e transmissão de Covid-19

Mesmo com prazo maior, Ministério da Saúde pode perder testes estocados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Ministério da Saúde Ricardo Lewandowski Saúde STF Vacina Covid-19 Pandemia Eduardo Pazuello
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados