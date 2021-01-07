Lewandowski intima Pazuello a informar sobre insumos para vacinação

O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, durante declaração no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou nesta quinta-feira, 7, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que apresente, dentro de um prazo de cinco dias, informações sobre os insumos necessários à vacinação contra a Covid-19.

A decisão foi divulgada no momento em que Pazuello dá uma coletiva de imprensa para falar sobre a imunização da população contra o novo coronavírus.

A decisão do ministro foi tomada após o partido Rede Sustentabilidade alegar ao Supremo que o governo federal, "além de não ter iniciado a vacinação, está lançando obstáculos ao adequado emprego das vacinas que devem ser adquiridas".

"Esses obstáculos se materializam na possível ausência de insumos como seringas e agulhas", informa a legenda.