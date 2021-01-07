ES mantém conversas com laboratório chinês concorrente da Coronavac
Um das indústrias farmacêuticas que o Espírito Santo mantém conversas para comprar vacinas contra a Covid-19 é a chinesa Sinopharm, concorrente do laboratório Sinovac, também da China, que desenvolveu a Coronavac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista concedida à rádio CBN Vitória.
"Temos contato com diversas indústrias. A vacina da Sinopharm já foi autorizada para uso na China e temos aí então o contato estabelecido e a relação feita com a embaixada da China", comentou o secretário ao ser questionado sobre conversas com a Sinopharm.
Ao ser perguntado sobre com quais laboratórios o Estado estaria tratando, Nésio citou pelo menos cinco: "Moderna, Pfizer, Sinopharm, Butantan (que mantém parceria com a Sinovac), temos mantido contato na Itália também (...) O Estado do Espírito Santo tem se empenhado e mobilizado para conseguir vacinas para imunizar a população capixaba. O capixaba pode ficar tranquilo: não vamos falhar".
R$ 200 MILHÕES
O governo do Espírito Santo reservou R$ 200 milhões para a compra de vacinas contra a Covid-19. A informação é do governador Renato Casagrande, que assinalou que o Estado não descarta ainda a possibilidade de participar de consórcios para adquirir os imunizantes.
“Não existe ainda um consórcio para viabilizar a compra, mas conversas soltas que podem levar a uma proposta como esta. Podemos, sim, entrar em um consórcio se isso significar comprar as vacinas”, destacou.
Em entrevista para a Rede CBN e para a TV Gazeta, Casagrande explicou que a sanção de uma lei estadual que autoriza a compra dos imunizantes contra a Covid-19, mesmo sem o registro da Anvisa, mas com autorizações de agências internacionais, facilita a compra das vacinas.