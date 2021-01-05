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Restrições na pandemia

Coronavírus: Alemanha estende lockdown até o fim do mês e testará viajantes

O país acumula 1.860.190 casos confirmados de Covid-19 e mais de 35 mil mortes relacionadas à doença, segundo levantamento da universidade americana Johns Hopkins
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2021 às 16:29

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 16:29

Angela Merkel, chanceler da Alemanha em pronunciamento no parlamento alemão
Angela Merkel, chanceler da Alemanha em pronunciamento no parlamento alemão Crédito: Reprodução/YouTube/ Deutsche Bundestag
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta terça-feira, 5, que o país estenderá seu bloqueio nacional até o fim de janeiro, a fim de frear o aumento de infecções pelo novo coronavírus, de acordo com publicação da Reuters.
Ela também declarou que o país aplicará medidas de restrição mais severas, como a testagem obrigatória para viajantes de zonas de risco vindos do exterior. Segundo a chanceler, mesmo que o exame resulte negativo, os turistas deverão entrar em quarentena por cinco dias e fazer um segundo procedimento.
"Precisamos restringir o contato com mais rigor. Pedimos a todos os cidadãos que restrinjam o contato ao mínimo absoluto", disse Merkel em reunião com os líderes dos 16 Estados federais da Alemanha.
O país acumula 1.860.190 casos confirmados de Covid-19 e mais de 35 mil mortes relacionadas à doença, segundo levantamento da universidade americana Johns Hopkins.
Também na Europa, o Reino Unido registrou recorde no número de novas infecções pela covid-19 nesta terça-feira, 5, com mais de 60 mil casos confirmados, de acordo o Guardian.
"O rápido aumento de casos é altamente preocupante e, infelizmente, significará ainda mais pressão sobre nossos serviços de saúde no auge do inverno", afirmou a diretora médica do Departamento de Saúde Pública da Inglaterra, Yvonne Doyle.
O Reino Unido já registrou 2.721.735 casos confirmados da covid-19 e 75.549 mortes, segundo a Johns Hopkins.

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