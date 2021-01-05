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Presidente da República

"Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada", diz Bolsonaro

O presidente disse ainda que a pandemia de Covid-19 tem sido "potencializada pela mídia". As declarações de Bolsonaro foram transmitidas por um site bolsonarista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2021 às 15:25

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 15:25

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (5) que o Brasil está quebrado e que ele não consegue fazer nada. Ele disse ainda que a pandemia de Covid-19 tem sido "potencializada pela mídia".
"Chefe, o Brasil está quebrado, e eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda, teve esse vírus, potencializado por essa mídia que nós temos. Essa mídia sem caráter. É um trabalho incessante de tentar desgastar para tirar a gente daqui e atender interesses escusos da mídia", disse o mandatário para um grupo de apoiadores na parte externa do Palácio da Alvorada.
As declarações de Bolsonaro foram transmitidas por um site bolsonarista.
O presidente tem declarado que o país não tem condições de manter o auxílio emergencial -encerrado em 31 de dezembro- por conta do cenário fiscal e do aumento do endividamento com gastos gerados no enfrentamento do coronavírus.
Ele também tem culpado políticas de isolamento social adotadas por governadores como corresponsáveis pela crise econômica do país.
O presidente se referiu ainda em sua fala à promessa de atualização da tabela do IR, mas a ideia nunca saiu do papel.
Bolsonaro já culpou a imprensa em outras ocasiões por, segundo ele, disseminar o pânico durante a pandemia.
A Covid-19 já matou quase 200 mil pessoas no Brasil. O número de infectados é superior a 7,7 milhões, segundo o consórcio de veículos de imprensa que compila dados de secretarias estaduais.
Na segunda, Bolsonaro fez piada com o uso de máscara de proteção facial, defendida por especialistas como importante para conter a disseminação do vírus.
Em tom irônico, o presidente disse que usou o equipamento enquanto mergulhou no recesso no litoral paulista para "não pegar Covid nos peixinhos".​ Bolsonaro fez uma ironia com o fato de veículos de comunicação terem destacado que ele não usou máscara quando causou aglomeração no mar de Praia Grande (SP) em 1º de janeiro.
"Sabia que o tio estava na praia nadando de máscara? Mergulhei de máscara também, para não pegar Covid nos peixinhos", ironizou o presidente.​

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