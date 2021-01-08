Covid-19: entenda por que as vacinas têm diferentes taxas de eficácia

Vacinas contra o coronavírus produzidas ao redor do mundo possuem diferentes percentuais de eficácia, mas todas são seguras Crédito: Paul Biris

Mas, afinal, o que significam as diferenças de percentual apresentadas pelas vacinas desenvolvidas contra a Covid-19? Vacinas com percentuais maiores de eficácia garantem maior imunização?

A reportagem de A Gazeta conversou com a professora da Ufes Ethel Maciel, pós-doutora em epidemologia, e com o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, doutor em doenças infecciosas, para entender como esses imunizantes atuam no corpo humano.

TAXA DE EFICÁCIA

Primeiro, é preciso entender o que significa a famosa taxa de eficácia. Vacinas em estudos passam por três fases de testes e, na terceira etapa, quando elas são aplicadas em voluntários, é feito um monitoramento da eficácia do imunizante naquele grupo.

Uma vacina que apresenta 78% de taxa de eficácia conseguiu oferecer imunização efetiva para 78% das pessoas testadas, como é o caso da Coronavac, por exemplo.

Ainda segundo o Instituto Butantan, o Coronavac garantiu 100% de proteção para casos moderados e graves. Isso significa que não houve mortes, internações ou reações graves à vacina entre os testados.

"A VACINA BOA É A QUE FOR USAR"

Para que uma vacina seja considerada segura em relação a imunização, é necessário que apresente uma eficácia acima de 50%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Por isso, vacinas com percentual de efetividade entre 60% e 70% já são consideradas boas.

O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto ressaltou, porém, que imunizantes com eficácias menores exigem um número maior de pessoas vacinadas.

"Segundo a Organização Mundial da Saúde e a FDA (a agência dos EUA que regula os medicamentos), qualquer vacina com mais de 50% de eficácia deve ter impacto na pandemia. A Pfizer, que é americana-alemã, por exemplo, tem eficácia acima de 90%. Claro que essa é a melhor eficácia e a que tem mais impacto. Uma vacina com eficácia de 60%, 70% exige a vacinação de um número muito maior de pessoas para ter um impacto de saúde pública", disse.

Lauro reiterou também que, como a demanda pela imunização ainda é maior do que a quantidade de vacinas disponíveis até o momento, pode ser adotada uma estratégia de vacinação com diferentes imunizantes para que uma maior parcela da população receba as doses o mais rápido possível.

"Como a gente tem menos vacina disponível do que a população, não tenho dúvida nenhuma de que teremos que trabalhar com várias vacinas com eficácias diferentes e, depois, se discute se vai vacinar de novo uma população que foi vacinada com um imunizante de menos eficácia. Mas, nesse momento, qualquer vacina superior a 50% é bem-vinda, porque é melhor que nenhuma vacina", afirmou.

"A vacina ótima é aquela com eficácia maior de 90%, mas a boa é que a gente for usar. É importante ter uma vacina para começar a imunização. Mas, quanto maior a eficácia, espera-se um impacto maior em termos de proteção de grupo" Lauro Ferreira Pinto - Doutor em doenças infecciosas pela Ufes

DIFICULDADE OPERACIONAL

Uma possível estratégia a ser adotada para imunização seria utilizar em grupos prioritários, como idosos e pessoas com comorbidades, uma vacina com maior percentual de eficácia e, nas pessoas teoricamente "mais saudáveis", aplicar os imunizantes com menor efetividade.

Para Ethel Maciel, porém, a questão principal que dificulta a adoção de vacinas diferentes é o problema operacional de transporte e armazenamento das doses.

"Neste primeiro momento, a estratégia será muito mais pela facilidade ou dificuldade da distribuição. Por exemplo, a vacina da Pfizer, que exige uma temperatura de -70ºC, fica mais difícil de distribuir no interior, então ela ficaria mais concentrada nas capitais. Acho que nesse primeiro momento, devido à dificuldade operacional, a regionalização ou a indicação de vacinas para um grupo ou outro será mais do ponto de vista operacional, principalmente dessa parte de refrigeração", ponderou.

Ethel avalia que, para que o vírus pare de circular, no mínimo 70% da população deve ser imunizada. Ela afirma que a partir desse percentual é possivel conquistar a imunização de rebanho.