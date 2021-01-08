Avanços da Coronavac e da Oxford/AstraZeneca são vacina contra o desalento

O Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, anunciou nesta quinta-feira (7) a eficácia de 78% da vacina Coronavac contra o novo coronavírus (Covid-19)

Cada avanço científico, resultado desse esforço sem precedentes de pesquisadores, cientistas e médicos ao redor do globo (reforce-se esse fato), tem um lugar cativo no peito dos indivíduos que ainda se apoiam na sensatez. Que compreendem que a imunização não é um capricho individual, que não apostam na inconsequência dos próprios atos, desconsiderando tudo que não diga respeito a si próprios. E não são poucos assim no Brasil, felizmente.