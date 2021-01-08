Com fala sobre voto impresso, Bolsonaro está contratando uma crise para 2022

Urna eletrônica e o botão de confirmar o voto Crédito: Carlos Alberto Silva

Quase um ano depois, sem ter apresentado evidência alguma, o mandatário brasileiro volta a colocar em xeque o sistema eleitoral do país, ao questionar a urna eletrônica e fazer a defesa do voto impresso como prerrogativa para evitar o caos em 2022 . Em tom de ameaça. Bolsonaro, chafurdando na irresponsabilidade que lhe é peculiar, promove um terremoto institucional que não somente é um ataque direto ao TSE, mas um voluntário afronte ao Estado democrático de Direito.

Com tal afirmação despropositada, Bolsonaro está contratando uma crise para 2022. Despeja óleo na pista, como se o Brasil já não enfrentasse problemas domésticos relevantes: a inoperância do enfrentamento da crise sanitária é o destaque, mas há anos o país não consegue se reerguer economicamente, sufocado pela instabilidade política. Um presidente que tem sempre nas mãos a gasolina e o isqueiro. Passou dos limites, mais uma vez.

As barbaridades que Bolsonaro profere ao seu séquito no cercadinho do Palácio da Alvorada têm esse problema: elas não se restringem àquele espaço de culto desmedido e têm peso por saírem da boca de um presidente da República, por mais que ele nunca tenha se comportado como tal.

Essa ameaça ao processo democrático exige reação veemente daqueles que são os alicerces institucionais da nação. Supremo, Congresso, Ministério Público Federal, empresariado, chefes dos Executivos estaduais e municipais e a sociedade civil organizada devem se posicionar contra esses arroubos autoritários que, além de inoportunos em um momento no qual o país tem problemas concretos a serem resolvidos, colocam a democracia brasileira em descrédito.

A reação do presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, foi assertiva. Nota enviada por sua assessoria resumiu os ânimos: "O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, lida com fatos e provas, que devem ser apresentadas pela via própria. Eventuais provas, se apresentadas, serão examinadas com toda seriedade pelo tribunal".

Sobre as eleições norte-americanas, Bolsonaro endossou as mesmas falácias de votos a mais pelos correios, votos de pessoas que já morreram... tudo já comprovadamente contestado e aceito até mesmo por lideranças republicanas de peso. E o pleito por lá tampouco é 100% eletrônico como no Brasil, pelo contrário. O que só reforça o absurdo da fala de Bolsonaro.

Cabe reforçar que os impropérios bolsonaristas contra o voto eletrônico não encontram eco na sociedade. Pesquisa Datafolha divulgada no último dia 2 mostrou que 73% dos brasileiros querem que as eleições continuem a ser realizadas com a urna eletrônica . Já 23% responderam que querem voltar a usar o sistema de voto em papel, sem se lembrar que significará um retrocesso de quase 30 anos, quando as eleições no Brasil eram de fato marcadas por fraudes. A urna eletrônica foi responsável não somente por mais lisura, como por mais eficiência no processo eleitoral.