Paralisação do Transcol foi uma atitude extrema e inoportuna

Diante da crise sanitária que permanece, com números de casos e mortes em disparada no Espírito Santo, a paralisação foi uma decisão extrema e inoportuna do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES). A consequência estava explícita nos terminais e pontos lotados, provocando aglomerações que colocam em risco a saúde dos usuários que dependem do transporte público para se deslocar ao trabalho ou cumprir outros compromissos diários.