Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Acompanhe em tempo real as informações sobre a paralisação nos ônibus do Transcol

Apenas conseguem deixar a garagem os coletivos com ar-condicionado, que são aqueles que já não circulavam com cobradores antes mesmo da pandemia.

Publicado em 

04 jan 2021 às 08:31

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 08:31

Os rodoviários começaram na manhã desta segunda-feira uma paralisação nos ônibus do sistema Transcol, que são os coletivos que circulam entre os municípios da Grande Vitória. A categoria protesta pedindo a volta dos cobradores para dentro dos ônibus.
Com paralisação de ônibus, terminal fica lotado na Grande Vitória Crédito: Internauta
Em protesto pedindo a volta dos cobradores para dentro dos coletivos, rodoviários pediram a saída dos ônibus do Transcol da garagem das empresas na manhã desta segunda-feira (04). A manifestação se estendeu por toda a tarde e se dirigiu ao centro da Capital.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), apenas conseguiram deixar a garagem os coletivos com ar-condicionado, que são aqueles que já não circulavam com cobradores antes mesmo da pandemia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ônibus paralisação Sistema Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos
Após sucesso de Rembrandt no Palácio Anchieta, exposição será prorrogada até maio
Exposição de Rembrandt é prorrogada até maio após atrair 29 mil visitantes no ES
Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados