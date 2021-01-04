Acompanhe em tempo real as informações sobre a paralisação nos ônibus do Transcol

Em protesto pedindo a volta dos cobradores para dentro dos coletivos, rodoviários pediram a saída dos ônibus do Transcol da garagem das empresas na manhã desta segunda-feira (04). A manifestação se estendeu por toda a tarde e se dirigiu ao centro da Capital.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), apenas conseguiram deixar a garagem os coletivos com ar-condicionado, que são aqueles que já não circulavam com cobradores antes mesmo da pandemia.