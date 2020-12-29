Integração de Vitória ao Transcol não pode ser acúmulo de problemas

Ônibus das linhas de Vitória estarão integrados ao Transcol em março Crédito: Arquivo A Gazeta/ Patrícia Scalzer

Mais do que permitir que o usuário circule por maiores distâncias desembolsando apenas uma passagem, algo que está na própria essência do Projeto Transcol, iniciado em 1989, a integração também precisa ter o propósito de racionalizar a oferta de linhas, reduzindo a sobreposição em determinadas vias e alimentando regiões menos guarnecidas. O mínimo que se espera é mais eficiência e mais conforto para quem depende diariamente do transporte público.

O sistema troncal implementado com a criação do Transcol foi considerado de vanguarda, ao substituir o sistema radial no qual todas as linhas obrigatoriamente seguiam para o Centro de Vitória. As críticas que se acumulam desde então ao Transcol dizem respeito mais à infraestrutura e à organização (terminais degradados, atrasos constantes, superlotação e falta de segurança) do que à forma de funcionamento desse sistema, conectado pelos terminais e suas linhas alimentadoras.

No transporte coletivo de Vitória, as reclamações também são persistentes. Viagens que atrasam ou simplesmente não acontecem, sem explicação; frotas reduzidas; pontos de ônibus inadequados, que não protegem nem da chuva nem do sol; coletivos em estado de conservação lastimável, superlotação em horários de pico e insegurança.

É nesse ponto que as autoridades municipais e estaduais devem estar atentas, para evitar a convergência dos problemas desses dois universos. A integração deve surtir como uma união de esforços para melhorar a mobilidade urbana, não para compartilhar os contratempos que se acumulam ao longo dos anos, sem soluções concretas.

Como a Capital não possui terminais desde a desativação do Dom Bosco, locais considerados de grande circulação de pessoas, por onde passam pelo menos uma linha de Vitória e há grande tráfego de linhas troncais (Transcol), serão transformados em pontos de integração. Oficialmente, até agora estão listados como terminais virtuais Shopping Vitória; Reta da Penha (em frente ao Boulevard da Praia); Portal do Príncipe (Rodoviária); Avenida Serafim Derenzi, em São Pedro; antigo terminal aquaviário do Dom Bosco; e praça de Eucalipto, em Maruípe. Assim que a integração for colocada em prática, será necessário dimensionar a demanda e, se preciso, fazer ajustes para garantir que o usuário não tenha mais prejuízos do que benefícios com a mudança.