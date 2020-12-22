Linhas de ônibus de Vitória vão ser integradas ao Transcol em março

As linhas municipais vão se tornar alimentadoras do Transcol, e os passageiros terão até uma hora para trocar de ônibus sem pagar nova tarifa Crédito: Arquivo/AG

As linhas de ônibus de Vitória vão passar a operar de maneira integrada ao sistema Transcol a partir de 7 de março do próximo ano. Essa será a quarta e última etapa do processo de integração das linhas municipais, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). A partir do início da operação, as linhas municipais serão denominadas alimentadoras do sistema Transcol e o usuário poderá se integrar com as troncais, e vice-versa, em terminais virtuais e sem precisar pagar nova tarifa.

No primeiro momento, não haverá alterações nas linhas e itinerários. Os ajustes serão realizados à medida que forem identificadas demandas das comunidades para melhoria do serviço.

Estamos conseguindo fechar, em um ano difícil, sem grandes prejuízos no transporte coletivo. Tivemos muitos desafios, mas conseguimos administrar os efeitos da pandemia e atender à população. E agora estamos dando mais um passo importante no processo de melhoria do transporte coletivo, destaca Fábio Damasceno, titular da Semobi, por meio da assessoria.

TERMINAIS VIRTUAIS

A Semobi informa que os usuários poderão fazer a troca de ônibus em terminais de integração, que ficarão em pontos específicos de grande movimento da Capital. O passageiro que embarcar numa linha alimentadora de Vitória terá até uma hora para validar seu cartão em um terminal virtual, e embarcar numa linha troncal sem pagar uma nova tarifa. Já quem estiver em um ônibus do Transcol terá até duas horas para efetuar o mesmo procedimento e embarcar numa linha alimentadora municipal.

Os terminais virtuais, aponta a Semobi, ficarão localizados em seis pontos: Shopping Vitória, Shopping Boulevard (Reta da Penha), Portal do Príncipe (Rodoviária), Pracinha de Eucalipto (Maruípe), antigo terminal Aquaviário do Dom Bosco, e na Avenida Serafim Derenzi, em São Pedro.

INTEGRAÇÃO

A integração do transporte coletivo municipal ao Transcol começou a ser preparada em 2019. Primeiro, foi necessário realizar a troca do sistema de bilhetagem para um modelo mais moderno. Para que os usuários não precisassem trocar seus cartões, foi realizada a migração dos dados para uma versão embarcada, nos próprios coletivos. Assim, não houve necessidade de recorrerem a postos de atendimento para realizar o procedimento. Esta foi a primeira etapa da integração.

Depois, os usuários do Transcol também realizaram o procedimento e foi lançado o CartãoGV, tornando-se o que é oficialmente usado pelos sistemas metropolitanos e municipais. Essa migração corresponde à segunda etapa.

Já a terceira fase da integração permitiu utilizar o mesmo cartão de bilhetagem  CartãoGV  em qualquer um dos sistemas de transporte. Assim, o passageiro com a versão antiga das linhas de Vitória e que realizou a migração podia utilizar também o Transcol. A integração por meio dos terminais virtuais é a última fase deste processo.

TERMO DE COMPROMISSO

A integração é amparada pela Lei Complementar 750/2013, que também dispôs sobre a possibilidade de adesão de novos municípios ao Transcol, razão pela qual Vitória, por meio da Emenda à Lei Orgânica 67, de 9 de agosto de 2017, institui a possibilidade de o transporte coletivo de passageiros ser integrado ao Sistema de Transporte Coletivo da Região Metropolitana, o que foi consolidado na celebração do primeiro termo aditivo, em 20 de dezembro de 2019.