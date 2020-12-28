Vacinas foram essenciais para que hoje se viva mais e melhor

Vacinação: doenças mortais deixaram de circular pelo empenho de cientistas e governantes e o envolvimento da população Crédito: PMCI/ divulgação

A expectativa da vacinação contra a Covid-19 no Brasil amplificou uma controvérsia anterior à própria pandemia, incrementando as teorias conspiratórias disseminadas nos últimos anos em todo o mundo sobre a segurança das vacinas. Sem nenhum embasamento científico, os movimentos antivacina cresceram nesta década sobretudo ao associar a imunização contra o sarampo a casos de autismo.

A origem da desconfiança remonta ao ano de 1998, quando uma pesquisa preliminar na Grã-Bretanha aventou a possibilidade. O próprio estudo foi refutado por inconsistências, e desde então a comunidade científica se posiciona recorrentemente para desfazer essa associação.

Contudo, a internet se tornou um campo fértil para que essas teorias contagiassem mais pessoas nos últimos anos, com relatos sem provas, estudos científicos derrubados há décadas e falsas argumentações sobre efeitos colaterais. Em 2019, portanto antes da crise sanitária, o crescimento dos ataques à credibilidade das vacinas causou apreensão entre médicos e cientistas.

E a consequência é concreta: a queda de cobertura vacinal em muitos países tem cobrado um preço alto. A Organização Mundial de Saúde divulgou em novembro que as mortes por sarampo em todo o planeta atingiram, em 2019, o patamar mais elevado em 23 anos, com 207,5 mil óbitos.

A corrida das vacinas para frear o avanço do novo coronavírus se justifica pela urgência, com diferentes laboratórios, universidades e institutos científicos realizando testes com protocolos mais acelerados, envolvendo pesquisa meticulosa e tecnologia de ponta. Recuos e revisões são inerentes ao processo, para garantir não só a eficácia, mas também impedir que efeitos colaterais graves coloquem em risco a vida de quem se imuniza. Nenhuma vacina será distribuída ou colocada no mercado sem que a segurança seja comprovada.

Já há registro de nove casos de reação alérgica à vacina da Pfizer após mais de 100 mil pessoas terem recebido uma dose do imunizante. Especialistas afirmam, contudo, que os riscos são baixos, comparados mesmo a outros medicamentos populares. E o NIH (Institutos Nacionais de Saúde dos EUA) já planeja um estudo clínico para desvendar o motivo dessas reações adversas.