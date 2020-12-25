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Discurso "urbi et orbi"

Em mensagem de Natal, Papa Francisco pede que países compartilhem vacinas

Francisco enfatizou que a saúde é uma questão internacional e pediu vacina para todos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2020 às 12:38

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 12:38

Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27
Papa Francisco Crédito: Yara Nardi/Estadão Conteúdo
Em sua mensagem de Natal proferida nesta sexta-feira (25), o papa Francisco pediu que os países compartilhem as vacinas para a Covid-19.
O discurso "urbi et orbi" (para a cidade e o mundo) é um tradicional pronunciamento feito pelo pontífice todos os anos na data em que é celebrado o nascimento de Jesus.
Este ano, contudo, o discurso foi feito de maneira virtual, de dentro do Vaticano, em vez de falar na sacada central da Basílica de São Pedro.

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Na fala, o pontífice mencionou o nacionalismo das vacinas e disse que muros não podem ser erguidos para parar uma pandemia que desconhece fronteiras.
"Possa o Filho de Deus renovar o espírito de cooperação internacional nos líderes de governo, começando com a saúde, de modo que todos tenham acesso garantido a vacinas e tratamento. Face a um desafio que não conhece fronteiras, não podemos erguer muros. Nós todos estamos no mesmo barco", disse o papa.
"Neste momento da história, marcado pela crise ecológica e pelas graves desigualdades econômicas e sociais só piorados pela pandemia, é muito mais importante para nós reconhecermos os outros como irmãos e irmãs", afirmou.

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