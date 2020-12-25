Em mensagem de Natal, Papa Francisco pede que países compartilhem vacinas

Papa Francisco Crédito: Yara Nardi/Estadão Conteúdo

Em sua mensagem de Natal proferida nesta sexta-feira (25), o papa Francisco pediu que os países compartilhem as vacinas para a Covid-19.

O discurso "urbi et orbi" (para a cidade e o mundo) é um tradicional pronunciamento feito pelo pontífice todos os anos na data em que é celebrado o nascimento de Jesus.

Este ano, contudo, o discurso foi feito de maneira virtual, de dentro do Vaticano, em vez de falar na sacada central da Basílica de São Pedro.

Na fala, o pontífice mencionou o nacionalismo das vacinas e disse que muros não podem ser erguidos para parar uma pandemia que desconhece fronteiras.

"Possa o Filho de Deus renovar o espírito de cooperação internacional nos líderes de governo, começando com a saúde, de modo que todos tenham acesso garantido a vacinas e tratamento. Face a um desafio que não conhece fronteiras, não podemos erguer muros. Nós todos estamos no mesmo barco", disse o papa.