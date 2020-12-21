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Estadão

Mourão: teremos em breve vacina distribuída em todo Brasil

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário de R$ 20 bilhões ao Ministério da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 12:36

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 12:36

O vice-presidente Mourão durante o Vitória Summit
O vice-presidente Mourão d Crédito: Carlos Alberto Silva
O vice-presidente Hamilton Mourão aproveitou seu programa de rádio para reforçar a promessa do governo federal de vacinar a população contra a covid-19. No "Por Dentro da Amazônia", vinculado nesta segunda-feira, 21, em uma rede nacional de rádios, Mourão afirmou que a imunização estará disponível nos próximos meses.
"Essa é uma batalha que está sendo enfrentada sem descanso, mas com a certeza de que muito em breve teremos uma vacina distribuída em todo o território nacional, ao longo inclusive dos cantos mais afastados da nossa Amazônia para que possamos definitivamente voltar a uma vida normal e abraçar nossos entes queridos", disse Mourão, lamentando as mortes pela covid-19 no Brasil.

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Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário de R$ 20 bilhões ao Ministério da Saúde. De acordo com o governo, o dinheiro será usado para a compra de doses das vacinas registradas na Anvisa. Bolsonaro destacou que a vacina será opcional, e não obrigatória. O Supremo Tribunal Federal (STF), porém, deu poder para Estados e municípios decidirem sobre a obrigatoriedade da imunização.

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