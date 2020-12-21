Mourão: teremos em breve vacina distribuída em todo Brasil

O vice-presidente Mourão d Crédito: Carlos Alberto Silva

O vice-presidente Hamilton Mourão aproveitou seu programa de rádio para reforçar a promessa do governo federal de vacinar a população contra a covid-19. No "Por Dentro da Amazônia", vinculado nesta segunda-feira, 21, em uma rede nacional de rádios, Mourão afirmou que a imunização estará disponível nos próximos meses.

"Essa é uma batalha que está sendo enfrentada sem descanso, mas com a certeza de que muito em breve teremos uma vacina distribuída em todo o território nacional, ao longo inclusive dos cantos mais afastados da nossa Amazônia para que possamos definitivamente voltar a uma vida normal e abraçar nossos entes queridos", disse Mourão, lamentando as mortes pela covid-19 no Brasil.