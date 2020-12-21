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Covid-19

Empresas poderão exigir vacina de funcionários, afirmam advogados

Para especialistas, decisão do STF sobre obrigatoriedade da imunização pode ser estendida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 21:44

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 21:44

Funcionário passa diante de freezers que armazenam vacina em desenvolvimento pela Pfizer e a BioNTech, na Bélgica
Funcionário passa diante de freezers que armazenam vacina em desenvolvimento pela Pfizer e a BioNTech, na Bélgica Crédito: Reuters/Folhapress
A decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou o governo federal, os estados e os municípios a tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 pode abrir espaço para que empresas também exijam a imunização de seus funcionários, segundo especialistas em direito do trabalho.
Para Ricardo Calcini, professor da FMU, se o Estado pode restringir a circulação de pessoas para proteger a população, empresas podem fazer o mesmo no seu espaço. Profissionais que recusem a vacina poderiam ser dispensados por justa causa, como já pode ocorrer com quem não usa equipamentos de segurança.
Mihoko Kimura, do escritório TozziniFreire, afirma que as empresas terão mais segurança para exigir a imunização se forem editadas leis tornando a vacinação obrigatória. Nesse caso, empregados que não tomarem vacina poderão sofrer medidas disciplinares, incluindo demissão, por colocar os colegas em risco, diz.

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