Saiba o que muda com a integração dos ônibus municipais e o Transcol

O Ponto Vitória vai acabar?

A previsão é que a integração melhore a mobilidade no município de Vitória, oferecendo mais possibilidades para o usuário se deslocar pagando apenas uma tarifa. Atualmente, o Transcol já realiza o serviço alimentador (dos bairros para os terminais) em Viana, Cariacica, na Serra e em Vila Velha, e apenas a Capital não é atendida. Ao integrar, a previsão é que melhore também a qualidade do serviço, com a oferta de mais assentos, a possibilidade de atender comunidades ainda desassistidas ou com poucas linhas e horários. Do ponto de vista econômico, também há uma perspectiva de desonerar o sistema Transcol com o ingresso de mais usuários.

A previsão é concluir os testes e iniciar a operação integrada em 7 de março, um domingo, porque é um dia de menos movimento, ou seja, mais tranquilo para realizar eventuais ajustes. O prazo, de um pouco mais de 60 dias, é para avaliar a melhor tecnologia para implementação dos terminais virtuais que vão permitir a integração.

Há duas possibilidades em análise: uma em que os validadores dos cartões terão uma tecnologia como a de um GPS, com a qual será possível localizar a área de embarque e desembarque das linhas alimentadoras; e outra, que é a provável, de instalar validadores nos pontos de integração.

São locais com maior circulação de pessoas, por onde passa pelo menos uma linha de Vitória e com maior quantidade de linhas troncais (Transcol) para fazer a integração. Os pontos escolhidos são: Shopping Vitória; Reta da Penha (em frente ao Boulevard da Praia); Portal do Príncipe (Rodoviária); Avenida Serafim Derenzi, em São Pedro; antigo terminal aquaviário do Dom Bosco; e praça de Eucalipto, em Maruípe.

A partir da integração, as empresas que operam as linhas municipais vão receber um prazo para adaptar a frota ao modelo adotado no sistema Transcol.

O atendimento vai continuar nesse modelo, e nenhum bairro deixará de ser contemplado. O sistema Transcol já opera com micro-ônibus em outras regiões, como bairros de Cariacica.

Não. Vitória não tem mais terminal físico desde que o Dom Bosco foi desativado há quatro anos. A integração será feita por terminais virtuais, a partir da validação do CartãoGV com uma tecnologia que ainda está sendo definida. O passageiro que embarcar numa linha alimentadora de Vitória terá até uma hora para validar seu cartão em um terminal virtual, e embarcar numa linha troncal sem pagar uma nova tarifa. Já quem estiver em um ônibus do Transcol terá até duas horas para efetuar o mesmo procedimento e embarcar numa linha alimentadora municipal.

Apesar de atualmente haver sobreposição de linhas do Transcol e de Vitória em avenidas da Capital, e eliminar esse problema seja um dos objetivos da integração, a previsão é de haver um aumento da frota no município. A Semobi ainda não fez as estimativas, mas está no planejamento, uma vez que houve redução da oferta devido à pandemia da Covid-19 . No momento, são 122 ônibus em circulação.

Ainda não há previsão, segundo a Semobi. A tarifa hoje já é unificada (Vitória e Transcol), no valor de R$ 3,90.