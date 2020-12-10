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Projeto de lei

Bolsonaro veta projeto que daria R$ 20 milhões ao Transcol

Na justificativa do veto, o governo alega que a medida fixa despesa sem apresentar estimativa do respectivo impacto orçamentário e financeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 12:20

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 12:20

Em seu discurso no G-20, Jair Bolsonaro afirmou que iria apresentar a
Jair Bolsonaro veta o projeto de lei que destinava R$ 4 bilhões a empresas de transporte coletivo Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que destinava R$ 4 bilhões a empresas de transporte coletivo, como ônibus, trem e metrô. O veto ao projeto de lei 3.364/2020 por "inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público" foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10). O projeto vetado por Bolsonaro daria cerca de R$ 20 milhões sob a forma de repasse do governo federal para socorrer as empresas do Sistema Transcol.
O texto previa o repasse dos recursos a Estados, ao Distrito Federal e aos municípios com mais de 200.000 habitantes, em caráter emergencial, para socorrer as empresas e garantir a prestação dos serviços em razão do estado de calamidade pública causado pela pandemia de coronavírus.
Na justificativa do veto, o governo alega que a medida fixa despesa sem apresentar estimativa do respectivo impacto orçamentário e financeiro. Além disso, a proposta ultrapassa o período de calamidade pública, que termina neste mês, e poderia acarretar redução de receita após 2020, o que exigiria a apresentação de medida compensatória.

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