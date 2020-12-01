Se nada fizermos poderemos ter apagões, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro afirmou que "as represas estão níveis baixíssimos" Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Citando o nível baixo de represas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) citou nesta terça-feira (1º) a possibilidade de apagões no Brasil

"As represas estão níveis baixíssimos. Se nada fizermos poderemos ter apagões. O período de chuvas, que deveriam começar em outubro, ainda não veio. Iniciamos também campanha contra o desperdício", escreveu o presidente, em resposta ao comentário de um usuário no Facebook

Em vigor até então, a bandeira verde não trazia custos adicionais para o consumidor.

Segundo a Aneel, a reativação do sistema de bandeiras tarifárias foi necessária para conscientizar a população sobre o uso racional de energia.

A decisão da agência foi tomada diante do aumento do consumo com a retomada de atividades econômicas.

O patamar dois da bandeira vermelha traz o acréscimo de R$ 0,06243 por kWh (quilowatt-hora ) consumido.