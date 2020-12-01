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Conta de luz

Se nada fizermos poderemos ter apagões, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) citou nesta terça-feira (1º) a possibilidade de apagões no Brasil

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 11:16
Em seu discurso no G-20, Jair Bolsonaro afirmou que iria apresentar a
Jair Bolsonaro afirmou que "as represas estão níveis baixíssimos" Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Citando o nível baixo de represas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) citou nesta terça-feira (1º) a possibilidade de apagões no Brasil.
"As represas estão níveis baixíssimos. Se nada fizermos poderemos ter apagões. O período de chuvas, que deveriam começar em outubro, ainda não veio. Iniciamos também campanha contra o desperdício", escreveu o presidente, em resposta ao comentário de um usuário no Facebook.
Bolsonaro publicou a mensagem após um internauta escrever que "a conta de luz vai aumentar". A fala do presidente ocorre um dia depois de a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ter decidido reativar as bandeiras tarifárias nas contas de eletricidade a partir de dezembro. A agência estabeleceu para este mês a bandeira vermelha patamar dois.
Em vigor até então, a bandeira verde não trazia custos adicionais para o consumidor.
Segundo a Aneel, a reativação do sistema de bandeiras tarifárias foi necessária para conscientizar a população sobre o uso racional de energia.
A decisão da agência foi tomada diante do aumento do consumo com a retomada de atividades econômicas.
O patamar dois da bandeira vermelha traz o acréscimo de R$ 0,06243 por kWh (quilowatt-hora ) consumido.
Na semana passada, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estimou um aumento de 4,4% da carga de energia do país em dezembro, na comparação anual. A previsão é que as chuvas em áreas de reservatórios fique abaixo da média para o período.

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