Ataques terroristas contra ônibus do Transcol precisam de punição

Grupo de mais de 10 homens ateou fogo em ônibus em Itacibá, Cariacica, no último domingo (08) Crédito: Gabriela Ribeti

A comparação com 2019 mostra um crescimento mais significativo: de janeiro a novembro do ano passado, foram três ônibus do Transcol incendiados, de acordo com dados do GVBus.

O risco de que esse tipo de terrorismo se torne sistemático não pode ser ignorado pelas autoridades de segurança pública. Na segunda quinzena de julho, foram noticiados quatro ataques a ônibus na Grande Vitória. Dois deles em menos de 24 horas . A principal suspeita, na época, era de que a ordem para os incêndios teria partido dos presídios. Uma represália ao Estado pela suspensão das visitas para conter o avanço da Covid-19 e pelas más condições das prisões.

A pergunta que fica, pouco mais de três meses depois, é se as investigações confirmaram essa suspeita. E quais as medidas tomadas para minar essa comunicação de facções criminosas intramuros com bandidos que circulam livremente nos bairros, acatando as ordens e espalhando o terror entre os profissionais do transporte público e os usuários.

Uma ação de inteligência coordenada não pode ser tratada como perfumaria quando urge descobrir e se antecipar a esse tipo de ação, que só fortalece a criminalidade. As investigações precisam estar um passo a frente de qualquer articulação, para conseguir desmobilizá-la.

No caso registrado no último domingo, o coletivo foi atacado por uma turba, em plena luz do dia. Havia dez passageiros, a maioria formada por idosos. Tudo ocorreu pouco tempo após uma tentativa de homicídio, na Rua 16 de Abril, na região da Maré, reduto do tráfico de drogas. Do interior de um carro preto, foram disparados cerca de 20 tiros que atingiram um homem, conhecido na região como Mineirinho. A possível conexão entre os episódios não pode ficar somente no campo das hipóteses, é preciso ir a fundo.

Somente uma investigação criteriosa e efetiva será capaz de determinar qual o nível de orquestração desses ataques. É preciso conhecer a estrutura criminosa por trás de cada um desses ônibus incendiados, para estabelecer possíveis elos com gangues ou organizações criminosas com tentáculos na Grande Vitória. Ou simplesmente constatar que são ações isoladas e estabelecer medidas preventivas.