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Em Nova Rosa da Penha 2

Vídeo: ônibus do Transcol pega fogo em Cariacica

Segundo os Bombeiros, o motorista relatou que uma pane elétrica deu início ao incêndio. Não houve feridos e o veículo já foi retirado do local

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 21:33
Coletivo do Transcol pegou fogo em Cariacica nesta sexta-feira (6)
Coletivo do Transcol pegou fogo em Cariacica nesta sexta-feira (6) Crédito: Wenderson Silva
Um ônibus do Transcol pegou fogo por volta das 18h50 desta sexta-feira (6) no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. O motorista relatou que uma pane elétrica deu início ao incêndio. Não houve feridos e o veículo já foi retirado do local.
O comerciante Wenderson Silva contou que passava pelo local de carro no momento em que o coletivo pegou fogo. Ele disse que começou a sair uma fumaça muito forte do veículo e depois o incêndio começou. Wenderson conta que a população do bairro se mobilizou e conseguiu extinguir o fogo.
"O motorista desceu do ônibus e a fumaça aumentou e o fogo começou a alastrar. Os comerciantes e as pessoas que estavam passando começaram a pegar extintores, mangueiras, baldes de água para tentar apagar o fogo e conseguiram. Foi até legal ver todo mundo tentando ajudar ali na hora", disse.
O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, que foi acionado para atender a ocorrência. No local, o motorista do coletivo relatou que o veículo teria entrado em pane elétrica, o que deu início ao incêndio. Ainda segundo os Bombeiros, as chamas foram extintas e o veículo foi guinchado pela empresa.
O Sindicato das Empresas de Transporte Público da Grande Vitória (GVBus) foi acionado pela reportagem. Assim que um posicionamento for enviado, essa publicação será atualizada.

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