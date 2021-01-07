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Democracia

Invasão do Congresso dos EUA é um alerta para o Brasil, diz Doria

Extremistas apoiadores de Trump invadiram e depredaram prédio do Capitólio para impedir oficialização do resultado das eleições. Bolsonaro já disse que, no Brasil, em 2022, "vai ser a mesma coisa"

Publicado em 

07 jan 2021 às 15:03

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:03

Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, escalam paredes no Capitólio dos EUA durante um protesto contra a certificação dos resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 pelo Congresso dos EUA, em Washington, EUA, 6 de janeiro de 2021.
Extremistas apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, escalam paredes no prédio do Congresso dos EUA para impedir a oficialização do resultado da eleição presidencial Crédito: REUTERS/Stephanie Keith/AP
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comentou a invasão do Congresso americano, ocorrida nesta quarta-feira (6), em uma postagem em rede social na manhã desta quinta (7).
"A invasão do Capitólio chocou o mundo. Cenas de vandalismo e barbárie de extremistas, que não aceitam a derrota. Uma afronta à democracia. Alerta para o Brasil, onde minoria que flerta com o autoritarismo e o fanatismo tenta enfraquecer as instituições e ameaçar o Estado de Direito", escreveu.
Também nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que a falta de confiança nas eleições levou "a este problema que está acontecendo lá" e que, no Brasil, "se tivermos voto eletrônico" em 2022, "vai ser a mesma coisa". O voto nos Estados Unidos é impresso.
A invasão ao Capitólio, movida por uma turba inflamada pelo presidente Donald Trump, acabou interrompendo a sessão de certificação do resultado da eleição de novembro. No entanto, o Congresso dos EUA confirmou, posteriormente, a vitória do democrata Joe Biden.

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