Invasão do Congresso dos EUA é um alerta para o Brasil, diz Doria

Extremistas apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, escalam paredes no prédio do Congresso dos EUA para impedir a oficialização do resultado da eleição presidencial

"A invasão do Capitólio chocou o mundo. Cenas de vandalismo e barbárie de extremistas, que não aceitam a derrota. Uma afronta à democracia. Alerta para o Brasil, onde minoria que flerta com o autoritarismo e o fanatismo tenta enfraquecer as instituições e ameaçar o Estado de Direito", escreveu.