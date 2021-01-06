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Tensão nos EUA

Apoiadores de Trump invadem Capitólio e debate sobre eleição é suspenso

Antes de conseguirem entrar no prédio do Congresso, os manifestantes derrubaram barricadas de metal na parte inferior dos degraus do Capitólio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2021 às 17:47

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 17:47

Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, se reúnem em frente ao Monumento a Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6 de janeiro de 2021
Manifestantes invadem Capitólio durante debate sobre vitória de Biden Crédito: MANUEL BALCE CENETA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Os debates na Câmara dos Representantes e no Senado dos Estados Unidos sobre a certificação da vitória de Joe Biden na eleição presidencial foram temporariamente interrompidos na tarde desta quarta-feira, 6, após apoiadores do atual presidente, Donald Trump, invadirem o Capitólio. As salas onde estão os congressistas estão fechadas.
Antes de conseguirem entrar no prédio do Congresso, os manifestantes derrubaram barricadas de metal na parte inferior dos degraus do Capitólio e obrigaram a polícia a fechar o prédio. Alguns tentaram passar pelos policiais, que, por sua vez, foram vistos atirando spray de pimenta na multidão para mantê-los afastados.
Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, se reúnem em frente ao Monumento a Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6 de janeiro de 2021
Antes da invasão, manifestantes se reuniram no lado de fora do Capitólio Crédito: JOHN MINCHILLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Logo após o início da sessão, os legisladores aliados de Trump questionaram a certificação dos votos do Arizona. Quando há uma objeção, os congressistas realizam um debate que pode durar até duas horas. Por isso, é esperado que a sessão se estenda até a noite.
O vice-presidente americano, Mike Pence, que preside a sessão, declarou em carta enviada aos legisladores que não pode interferir no processo, depois de ter sido pressionado por Trump
Já o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que as eleições de novembro de 2020 não foram "roubadas" e que não houve fraude disseminada no pleito
*Com informações da Associated Press

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