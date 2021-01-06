Líder republicano no Senado ataca tentativa de Trump de mudar votos

Senador republicano Mitch McConnell condena tentativa de Trump de mudar resultado da eleição Crédito: Reprodução/CNN

Mitch McConnell, líder dos repubLicanos no Senado, fez um discurso duro contra o pedido de aliados do presidente para invalidar votos a favor de Biden.

"A Justiça e os Estados já falaram. Se anularmos os votos, podemos danificar a república para sempre", defendeu McConnell.

O discurso foi feito em meio aos debates sobre aprovar ou não um pedido para invalidar votos dos delegados do Arizona, pedido por parlamentares republicanos.

A demanda foi feita em meio à sessão de certificação dos votos dos delegados, na qual o Congresso deve a vitória de Joe Biden. Essa é a última etapa das eleições presidenciais dos EUA.

A sessão foi interrompida após apoiadores de Trump, alguns carregando a bandeira dos estados Confederados, um símbolo dos racistas, invadirem o Capitólio.