Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Líder republicano no Senado ataca tentativa de Trump de mudar votos
EUA

Líder republicano no Senado ataca tentativa de Trump de mudar votos

"A Justiça e os Estados já falaram. Se anularmos os votos, podemos danificar a república para sempre", defendeu McConnell

Publicado em 

06 jan 2021 às 17:25

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 17:25

Senador republicano Mitch McConnell condena tentativa de Trump de mudar resultado da eleição
Senador republicano Mitch McConnell condena tentativa de Trump de mudar resultado da eleição Crédito: Reprodução/CNN
Mitch McConnell, líder dos repubLicanos no Senado, fez um discurso duro contra o pedido de aliados do presidente para invalidar votos a favor de Biden.
"A Justiça e os Estados já falaram. Se anularmos os votos, podemos danificar a república para sempre", defendeu McConnell.
O discurso foi feito em meio aos debates sobre aprovar ou não um pedido para invalidar votos dos delegados do Arizona, pedido por parlamentares republicanos.
A demanda foi feita em meio à sessão de certificação dos votos dos delegados, na qual o Congresso deve a vitória de Joe Biden. Essa é a última etapa das eleições presidenciais dos EUA.
A sessão foi interrompida após apoiadores de Trump, alguns carregando a bandeira dos estados Confederados, um símbolo dos racistas, invadirem o Capitólio.

Veja Também

Trump tenta cartada final para anular sua derrota

Em comício, Biden diz que opositores estão descobrindo agora que "poder vem do povo"

Em carta, quase 200 executivos pedem que Congresso certifique vitória de Biden

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Eleições nos EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados