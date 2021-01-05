Em carta, quase 200 executivos pedem que Congresso certifique vitória de Biden

Executivos assinaram carta para pedir ao Congresso dos EUA que certifique a vitória de Joe Biden Crédito: Reuters/Folhapress

Quase 200 executivos de grandes empresas americanas assinaram uma carta pública divulgada nesta segunda (4) para pedir ao Congresso dos EUA que certifique a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.

"É hora de o país seguir em frente. O presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris ganharam no Colégio Eleitoral, e tribunais rejeitaram contestações do processo eleitoral", escreveram diversos empresários de companhias como Mastercard, Pfizer e Lyft, entre outros líderes de bancos, companhias aéreas, ligas esportivas e escritórios de advocacia.

"O Congresso deve certificar o voto eleitoral na quarta, dia 6 de janeiro. Tentativas de impedir ou atrasar esse processo vão contra os princípios essenciais de nossa democracia."