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Eleições presidenciais

Em carta, quase 200 executivos pedem que Congresso certifique vitória de Biden

Trump travou uma batalha jurídica e midiática para impedir a vitória de Joe Biden e tem pressionado para que o Congresso anule o resultado da eleição

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2021 às 10:23
Joe Biden venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch
Executivos assinaram carta para pedir ao Congresso dos EUA que certifique a vitória de Joe Biden Crédito: Reuters/Folhapress
Quase 200 executivos de grandes empresas americanas assinaram uma carta pública divulgada nesta segunda (4) para pedir ao Congresso dos EUA que certifique a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.
"É hora de o país seguir em frente. O presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris ganharam no Colégio Eleitoral, e tribunais rejeitaram contestações do processo eleitoral", escreveram diversos empresários de companhias como Mastercard, Pfizer e Lyft, entre outros líderes de bancos, companhias aéreas, ligas esportivas e escritórios de advocacia.
"O Congresso deve certificar o voto eleitoral na quarta, dia 6 de janeiro. Tentativas de impedir ou atrasar esse processo vão contra os princípios essenciais de nossa democracia."
Trump travou uma batalha jurídica e midiática para impedir a vitória de Joe Biden e tem pressionado para que o Congresso anule o resultado da eleição, após as tentativas de sua campanha nos tribunais serem rejeitadas. Ele insiste no discurso de que o pleito foi fraudulento, mesmo sem apresentar provas.

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