Para especialistas, protestos do Capitólio são resultado de retórica de ódio

Uma explosão causada por uma munição policial é vista enquanto apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, se reúnem em frente ao prédio do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, 6 de janeiro de 2021

Oren Segal, vice-presidente do Centro de Extremismo da ADL, disse que avistou membros de outros grupos de supremacia branca e neonazistas entre as multidões pró-Trump em Washington. Para ele, o ataque ao Capitólio é a "conclusão lógica para o extremismo e o ódio sem controle" durante a presidência de Trump. "Tínhamos teorias da conspiração incitando as pessoas a agir no local. Tínhamos a fusão de narrativas convencionais e extremas", disse Segal.