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Barroso

Presidente do TSE rebate Bolsonaro e diz que lida "com fatos e provas"

Bolsonaro, sem provas, diz que houve fraude na eleição dos EUA, com voto impresso. Mas quer voto impresso no Brasil por alegar, também sem provas, que há fraude nas urnas eletrônicas

Publicado em 

07 jan 2021 às 14:41

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 14:41

O ministro do STF Luís Roberto Barroso, durante a apuração das eleições 2020, no TSE, no final de tarde deste domingo (15), na cidade de Brasília, DF
O ministro Luís Roberto Barroso, durante a apuração das eleições 2020, no TSE Crédito: Wallace Martins/Futura Press/Folhapress
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, reagiu nesta quinta-feira (07) às declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), sobre fraudes nas eleições brasileiras. Em nota enviada por sua assessoria, Barroso afirmou que "lida com fatos e provas".
"O presidente do TSE, Ministro Luís Roberto Barroso, lida com fatos e provas, que devem ser apresentadas pela via própria. Eventuais provas, se apresentadas, serão examinadas com toda seriedade pelo tribunal", diz a nota.
Após extremistas invadirem a sede do Legislativo americano para interromper a confirmação da eleição nos Estados Unidos, Bolsonaro voltou a levantar dúvida sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e a pressionar pela adoção do voto impresso. Sem citar diretamente o ataque ao Capitólio, Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o modelo eletrônico pode levar o Brasil a ter um problema pior que os EUA.

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"O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente qual foi o problema, causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente que votou três, quatro vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí", disse Bolsonaro a apoiadores no Palácio da Alvorada, residência oficial. "E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. A fraude existe."
Mais uma vez sem apresentar provas, o presidente voltou a alegar que as eleições de 2018, da qual saiu vencedor, registraram fraudes que lhe tiraram uma vitória em primeiro turno. Durante visita aos Estados Unidos, em 9 de março do ano passado, Bolsonaro disse que apresentaria provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas, o que nunca fez.
A tese de fraude já foi rebatida pelo TSE, que garantiu a segurança da urna eletrônica. "Se nós não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos", disse Bolsonaro nesta quinta.

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