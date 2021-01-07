Ao ignorar vacina, Bolsonaro mostra que privilegia ideologia à economia

O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Bolsonaro não só ignora o princípio mais notório das ciências econômicas, a relação entre oferta e demanda (o que Paulo Guedes teria a dizer sobre essa derrapada de seu patrão?), como se aproveita dos entes federativos que, com visão gerencial, anteciparam-se e garantiram suas reservas.

"Estados e municípios têm estoques de seringas para o início das vacinações, já que a quantidade de vacinas num primeiro momento não é grande", justificou-se o presidente, em uma postagem no Facebook. Os mesmos Estados e municípios tão demonizados pelo próprio Bolsonaro em 2020 agora são os salvadores da pátria. Durante a pandemia, via de regra, sempre foram.

O Espírito Santo é um desses entes. Sabendo que o esforço mundial pelo desenvolvimento de vacinas não tardaria em encontrar algumas com eficácia e segurança comprovadas, o governo Casagrande adquiriu previamente seis milhões de seringas

Já o governo Bolsonaro preferiu passar todo o ano de 2020 ignorando a ciência e, por conseguinte, deixando de se planejar para o momento em que a vacina fosse uma realidade. Resultado: enquanto mais de 12 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose ao redor do planeta, no Brasil do negacionismo e, principalmente, da inépcia, não há vacina. E, se há seringa para aplicá-las, o mérito não é do governo federal.

Esse último episódio de sandices governamentais só reforça o caráter indecifrável do Planalto. No início da crise sanitária, Bolsonaro fez questão de priorizar a manutenção da atividade econômica, e para isso recorrentemente minimizou a gravidade da doença. Elegeu um elixir milagroso sem comprovação científica como escudo, desprezou o uso de máscara e se voltou pessoalmente contra o isolamento.

Quando, enfim, as vacinas - que não previnem somente a doença, mas garantem a segurança da própria atividade econômica - começaram a ser aprovadas e aplicadas, a inoperância governamental se manteve. Não fica claro como se friccionam o negacionismo e a incompetência, qual o percentual de cada um deles na inação que segue firme em 2021.

Bolsonaro já deu o mau exemplo ao dizer que não vai se vacinar. Entre agosto e dezembro, o índice de brasileiros resistentes à imunização contra a Covid-19 saltou de 9% para 22% , o que é assustador em um país no qual o comprometimento da população com campanhas de vacinação conseguiu erradicar doenças como a poliomielite. Sem falar na própria tradição sanitária do país, com capacidade de implantar programas de vacinação com cobertura invejável em todo o mundo. Em defesa de uma liberdade individual que renega a própria concepção de vida em sociedade, testemunha-se um retrocesso.