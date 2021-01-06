Prefeitos alertam para risco de falta de seringas para vacinas fora Covid-19

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) alertou para o risco de faltarem seringas e agulhas nos estoques dos municípios para atender outras necessidades além da vacinação contra a Covid-19. O posicionamento da entidade, que representa cerca de 400 prefeituras de cidades com mais de 80 mil habitantes, se refere ao anúncio, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o Ministério da Saúde havia suspendido a compra desses insumos até os preços voltarem à normalidade.
Ao informar a suspensão, o chefe do Planalto afirmou que Estados e municípios têm estoques dos materiais suficientes para iniciar a vacinação nacional, já que, nas suas palavras, "a quantidade de vacinas num primeiro momento não é grande".
Para a FNP, um plano de imunização tão urgente e abrangente como o contra o novo coronavírus demanda planejamento, organização e uma complexa logística de aquisição e distribuição de insumos. Seria fundamental, portanto, que já se preveja como o estoque regular de agulhas e seringas será reposto "para que a população não sofra com uma possível falta de materiais para outras necessidades de saúde".
"O que o Brasil precisa, e que a FNP vem demandando desde o início da pandemia, é de uma coordenação nacional, com a participação de Estados e municípios para enfrentar à covid-19 de forma compartilhada e complementar, como é a premissa do Sistema Único de Saúde (SUS)", aponta a entidade em nota. "Ações descoordenadas, imprecisas e pouco alicerçadas em informações confiáveis só tumultuam ainda mais o crítico cenário que o Brasil atravessa", conclui.