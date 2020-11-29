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Eleições 2020

Maia diz que tratar de voto impresso é colocar em xeque sistema seguro

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), realizou a declaração após a fala do presidente Jair Bolsonaro, de que o voto impresso é uma 'necessidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 15:18

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:18

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse neste domingo (29) que tratar de voto impresso "coloca em xeque" o atual sistema eleitoral, que ele considera "muito seguro".
Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que historicamente defende o voto em cédula de papel, disse que o voto impresso é uma "necessidade".
"Essa mistura acaba gerando uma insegurança num sistema que é muito seguro. Eu, por exemplo, fui sempre defensor de uma amostragem do voto impresso. Mas tratar desse assunto agora significa colocar em xeque um sistema que tem dado certo e que é muito seguro", disse Maia.
"Eu, por enquanto, acho que este assunto não deveria estar na pauta. Apesar de ter sempre defendido alguma amostragem do voto impresso no Brasil", prosseguiu Maia.

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