AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Sem provas, Bolsonaro volta a questionar segurança da urna eletrônica
Eleições 2020

Sem provas, Bolsonaro volta a questionar segurança da urna eletrônica

Presidente defendeu o voto impresso e afirmou que a apuração tem que ser pública

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 13:57
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a sugerir neste domingo (29), sem provas, que o voto eletrônico no país não é confiável. Ele votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio, por volta das 10h40.
O presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU
Bolsonaro volta a questionar segurança da urna eletrônica Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Bolsonaro ficou cerca de 15 minutos no interior do colégio e, na saída, falou por cerca de meia hora com a imprensa. Ele defendeu o voto impresso e disse que tem conversado com lideranças do Congresso sobre o tema, acrescentando que essas mudanças dependem somente do Executivo e do Legislativo. Bolsonaro também disse que a apuração tem que ser pública.
"A minha eleição em 2018 só entendo que fui eleito porque tive muito, mas muito voto. Tinha reclamações que o cara queria votar no 17 e não conseguia. O que aconteceu em muitas sessões? Vão querer que eu prove, é sempre assim. O cara botava um pingo de cola na tecla 7, um tipo de adulteração", afirmou, sem apresentar provas para a acusação de fraude.
Depois de comparar em pronunciamento oficial a Covid-19 com uma gripezinha, o presidente também voltou a afirmar que nunca fez essa comparação. Bolsonaro disse que a imprensa distorceu sua fala, e que afirmou, na verdade, que a Covid seria uma gripezinha para ele, e não para todos.
De máscara, o presidente chegou acompanhado por seguranças, conversou e tirou fotos com cerca de 20 apoiadores que o aguardavam no local de votação.
O apoio de Bolsonaro ao prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) não foi o bastante para alavancar sua candidatura, conforme indicam as pesquisas eleitorais. Na véspera do segundo turno, segundo o Datafolha, Crivella tinha 32% dos votos válidos, contra 68% de seu adversário, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio destrói Arquivo Geral do Ttribunal de Justiça do ES
Arquivos públicos são tratados há décadas como "quarto do entulho"
Imagem de destaque
Estreito de Bab al-Mandab: novas ameaças dos houthis podem gerar crise de transporte no Mar Vermelho?
Isabel Curi Braz na coreografia Ímpeto de Geraldine Cerutti
Bailarina de 11 anos vai representar o Espírito Santo no Festival Internacional de Dança de Joinville

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados