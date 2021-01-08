Órgão regulador do Reino Unido aprova 3ª vacina contra Covid-19, da Moderna

"Ter uma terceira vacina contra a Covid-19 aprovada para fornecimento após uma avaliação robusta e completa de todos os dados disponíveis é uma meta importante. Estou orgulhoso de que a agência tenha ajudado a tornar isso uma realidade", disse o diretor executivo da MHRA, June Raine, em nota. "Uma vez em uso, todas as vacinas contra a Covid-19 serão monitoradas continuamente", acrescentou.