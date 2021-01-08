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Coronavírus

Órgão regulador do Reino Unido aprova 3ª vacina contra Covid-19, da Moderna

A vacina contra o novo coronavírus da Moderna já está em utilização em países como Estados Unidos, Canadá e Israel e tem eficácia de 94,1%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2021 às 11:37

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 11:37

Agência aprova o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna
Agência aprova o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna Crédito: Reuters/Folhapress
A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês) do Reino Unido aprovou nesta sexta-feira (8) o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna. Trata-se do terceiro imunizante a receber aval do órgão no país, que já concordou com aplica na população as doses da Pfizer/BioNTech e da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.
"Ter uma terceira vacina contra a Covid-19 aprovada para fornecimento após uma avaliação robusta e completa de todos os dados disponíveis é uma meta importante. Estou orgulhoso de que a agência tenha ajudado a tornar isso uma realidade", disse o diretor executivo da MHRA, June Raine, em nota. "Uma vez em uso, todas as vacinas contra a Covid-19 serão monitoradas continuamente", acrescentou.
A vacina contra o novo coronavírus da Moderna já está em utilização em países como Estados Unidos, Canadá e Israel e tem eficácia de 94,1%.

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