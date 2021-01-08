Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Estudo indica que vacina da Pfizer é eficaz contra cepa inglesa da Covid-19
Coronavírus

Estudo indica que vacina da Pfizer é eficaz contra cepa inglesa da Covid-19

Os anticorpos presentes em amostras de sangue de 20 pessoas que receberam a profilaxia conseguiram combater as novas cepas do vírus

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 07:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2021 às 07:55
Pfizer anunciou que a vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19
O estudo da Pfizer descobriu que a vacina parece funcionar contra 15 outras mutações possíveis Crédito: Reuters/Folhapress
Uma pesquisa da Pfizer em parceria com o braço médico da Universidade do Texas sugere que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana e pela BioNTech é capaz de proteger contra as novas variantes do coronavírus descobertas no Reino Unido e na África do Sul. Os anticorpos presentes em amostras de sangue de 20 pessoas que receberam a profilaxia conseguiram combater as novas cepas do vírus em um estudo de laboratório.
O estudo é preliminar e ainda não foi revisado por outros especialistas, um passo chave na pesquisa médica. "Foi uma descoberta muito tranquilizadora que ao menos essa mutação, que é uma das quais mais preocupa as pessoas, não parece ser um problema", disse o diretor-chefe científico da Pfizer, Phillip Dormitzer.
As variantes do coronavírus originárias do Reino Unido e da África do Sul compartilham uma mutação comum chamada N501Y, uma leve alteração na proteína spike que envolve o vírus. Acredita-se que essa mudança é a razão pela qual eles se disseminam tão rapidamente. A maior parte das vacinas sendo lançadas no mundo treina o corpo para reconhecer essa proteína e combatê-la.
Mas a variante primeiro descoberta na África do Sul tem uma mutação adicional, chamada E484K. O estudo da Pfizer descobriu que a vacina parece funcionar contra 15 outras mutações possíveis, mas a E484K não estava entre as testadas. A farmacêutica diz que ela é a próxima da lista.

Veja Também

Último da UE a vacinar contra a Covid-19, Holanda inicia imunização

Em meio à decisão sobre Moderna, Conselho Europeu espera liberar vacina

EUA estudam aplicar metade da dose de vacina para acelerar imunização

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados