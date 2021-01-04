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Coronavírus

EUA estudam aplicar metade da dose de vacina para acelerar imunização

Governo estuda a possibilidade de aplicar metade da dose da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Moderna em algumas pessoas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 11:00

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 11:00

A vacina que será utilizada no Estado de SP é a Coronavac
A aplicação de metade da dose duas vezes induz "resposta imune idêntica" Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
O governo dos Estados Unidos estuda a possibilidade de aplicar metade da dose da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Moderna em algumas pessoas, com objetivo de acelerar o processo de imunização. A informação foi confirmada neste domingo (3) pelo cientista Moncef Slaoui, que integra a força-tarefa da Casa Branca no combate à doença. Em entrevista à CBS, Slaoui explicou que há evidências de que, para indivíduos entre 18 e 55 anos, a aplicação de metade da dose duas vezes induz "resposta imune idêntica" à da dose recomendada de 100 microgramas. "No fim, essa é uma decisão que caberá à Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês", ponderou.

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